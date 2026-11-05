यूपी के 18 लाख कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, योगी सरकार ने किया बोनस का ऐलान
दिवाली पर योगी सरकार ने यूपी के राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी के 18 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलेगा। बोनस को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है।
UP Government Announcement: यूपी के 18 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। 2025-2026 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिग अलग-अलग कर्मचारियों के खाते में सात हजार रुपये तक बोनस का पैसा दिया जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पूर्ण कालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी इस दायरे में रखा गया है।
आदेश के मुताबिक पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्यकर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षक संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। साथ ही राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी इस लाभ के पात्र होंगे। आदेश के मुताबिक सरकार ने तदर्थ बोनस की गणना के लिए अधिकतम सीमा 7000 हजार रुपये तक तय की है। यह बोनस 30 दिन का होगा। आदेश में कहा गया है कि बोनस का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस
बोनस को लेकर जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें बोनस भुगतान नहीं किया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस कब देना है, इसको लेकर बाद में निर्णय लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।