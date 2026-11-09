दिवाली पर आतिशबाजी से हवा में घुला जहर, यूपी के इस शहर में 450 पार एक्यूआई

दिवाली पर आतिशबाजी के चलते यूपी के अलग-अलग शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। वहीं आगरा में यह काफी अधिक बढ़ गया। यहां एक्यूआई 450 के मानक को पार कर गया। सोमवार की शाम तक प्रदूषण के स्तर में खास गिरावट नहीं आई। एक्यूआई का स्तर जरूर कम हुआ लेकिन प्रदूषण के अन्य घटक बढ़े रहे

आगरा, प्रमुख संवाददाता। दीपावली पर आतिशबाजी से यूपी के अलग-अलग शहरों की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। ताजनगरी आगरा की हवा में आतिशबाजी के बाद मानों जहर ही घुल गया। हवा में बारूद और केमिकल की गंध से सांस लेना मुश्किल है। धूल और केमिकल से धुंध छा रही है। खुले में निकलते ही जहरीली हवाओं का असर होने लगता है। आंखों में जलन के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही है। दीपावली की रात 10 बजे के बाद से प्रदूषण में एक साथ भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। रात 12 से सुबह तीन बजे तक कई इलाकों में एक्यूआई 450 के पार रिकार्ड किया गया। जबकि कई स्टेशनों पर पीएम- 2.5 और पीएम-10 का अधिकतम स्तर 500 माइक्रोग्राम पर मीटर रिकार्ड किया गया। यह प्रदूषण के मानकों में अधिकतम स्तर है। ऐसी आबोहवा में रहने पर स्वस्थ लोगों का भी गंभीर बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है।

सोमवार की शाम तक प्रदूषण के स्तर में खास गिरावट नहीं आई। एक्यूआई का स्तर जरूर कम हुआ लेकिन प्रदूषण के अन्य घटक बढ़े रहे। इनका अधिकतम स्तर 300 से लेकर 500 माइक्रोग्राम पर मीटर तक आंका गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगर हवाओं की रफ्तार नहीं बढ़ती है तो आतिशबाजी से हवा में घुला जहर 10 से 15 दिनों तक परेशान कर सकता है। प्रदूषण कारी तत्व निचली सतह पर तैरते रहेंगे। सांस के जरिए यह लोगों के फेंफड़ों तक पहुंचेंगे और सांस संबंधी दिक्कतों को बढ़ाएंगे। हवा चलने पर प्रदूषणकारी तत्व शहर से बाहर की ओर जा सकते हैं। तेज धूप निकलने पर यह काफी ऊपर उठ जाते हैं।

संजय प्लेस, शास्त्रीपुरम में 500 पहुंचा स्तर प्रदूषण के लिहाज से संजय प्लेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। यहां सोमवार शाम को एक्यूआई का स्तर 282 रिकार्ड किया गया। जबकि पीएम-2.5 आकार के सूक्ष्म कणों की अधिकतम मौजूदगी 500 माइक्रोग्राम पर मीटर रही। इसी तरह शास्त्रीपुरम में धूल कणों की अधिकतम मौजूदगी का स्तर भी 500 माइक्रोग्राम पर मीटर दर्ज किया गया। आवास विकास में सूक्ष्म कण 498 और धूल कण 459 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रिकार्ड किए गए।

ग्रीन पटाखे नहीं, धुएं वाली आतिशबाजी चली ग्रीम पटाखों की अपील करने के बाद भी शहर में धुएं वाली आतिशबाजी जमकर चली। चकरी, मल्टीपल शाट्स, अनार बम, रंगों वाली फुलझड़ियां, छोटे पटाखों की लड़ियों ने सबसे ज्यादा धुआं उगला। पहली शिफ्ट में रात 8 से 10 और दूसरी में 12 से 2 बजे तक सबसे ज्यादा आतिशबाजी की गई। इसी के बाद शहर के आसमान पर गहरी धुंध छा गई। सड़कों पर भी आतिशबाजी का धुआं मंडराता देखा गया। सोमवार सुबह भी हालात बेहद खराब रहे।

देश का 18वां सबसे प्रदूषित शहर रहा आगरा यूएस एक्यूआई (गुड एयर) के आंकड़ों के मुताबिक आगरा देश के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 18वें नंबर पर रहा है। यह आंकड़े दीपावली की रात 12:30 बजे लिए गए। आठ नवंबर की रात और 9 नवंबर के शुरूआती घंटों में लिए डाटा के मुताबिक इंदौर 1784 एक्यूआई के साथ एक नंबर पर रहा। अहमदाबाद 1164 एक्यूआई के साथ 5वें और भोपाल 828 के साथ 10वें नंबर पर सबसे प्रदूषित रहा है। राजस्थान का जयपुर 323 एक्यूआई के साथ 20वें नंबर पर रहा है। इसी तरह 'एक्यूआई.इन' के मुताबिक दुनियां के 100 प्रदूषित शहरों में से 99 भारत के रहे हैं। इस बार पंजाब के शहरों पर प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। अमृतसर पहले नंबर पर रहा है। जबकि बठिंडा, पटियाला, फरीदकोट में एक्यूआई 700 से 900 माइक्रोग्राम पर मीटर रिकार्ड किया गया है। हरियाणा के पानीपत, करनाल, हिसार में भी हवाएं बेहद खराब हैं। दिल्ली में एक्यूआई 450 से लेकर 500 के बीच तक रिकार्ड किया जा रहा है।

इस तरह करें बचाव -सर्जिकल मास्क काम नहीं करेगा, एन-95 मास्क का प्रयोग करें

-सुबह 5 से 10 बजे तक खुले में टहलना बंद करना ठीक रहेगा

-घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, एयर प्यूरीफायर प्रयोग करें

-बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग बिना ठोस कारण बाहर नहीं जाएं

-पानी अधिक पिएं, ठंडे की बजाए हल्का गुनगुना पीना अच्छा है

-बीमार लोग नियमित दवाइयां लेते रहें, जरूरत पर जांच कराएं