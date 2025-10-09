Diwali Chhath Puja Special Train Delhi Patna via UP Check stoppage Schedule Time दीवाली-छठ पूजा पर यूपी से होते हुए दिल्ली-पटना को दो जोड़ी स्पेशल वंदे भारत, देखें शेड्यूल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDiwali Chhath Puja Special Train Delhi Patna via UP Check stoppage Schedule Time

दीवाली-छठ पूजा पर यूपी से होते हुए दिल्ली-पटना को दो जोड़ी स्पेशल वंदे भारत, देखें शेड्यूल

भारतीय रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व को लेकर दिल्ली, पटना और मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जो यूपी से होकर गुजरेंगी। इसमें दिल्ली-पटना के लिए स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। इनका शेड्यूल जारी किया गया है।

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुरThu, 9 Oct 2025 05:59 AM
ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदेभारत विशेष ट्रेन नई दिल्ली से 11 अक्तूबर से 15 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार व शनिवार को चलेगी। पटना से 12 अक्तूबर से 16 नवंबर तक हर मंगलवार, गुरुवार व रविवार को चलेगी। ट्रेन नंबर- 02252 नई दिल्ली से रात 08:35 बजे रवाना होगी। यह अलीगढ़ में दो मिनट का ठहराव लेते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रात 01:30 बजे आएगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद 01:35 बजे रवाना प्रयागराज, वाया मिर्जापुर होते हुए सुबह 09:30 बजे पटना पहुंचेगी।

पटना से रात दस बजे रवाना होगी और इसी रूट से होते हुए कानपुर सेंट्रल पर सुबह 05:50 बजे आएगी। यहां से 05:55 बजे रवाना होकर दोपहर 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन नंबर- 02553/02254 पटना-नई दिल्ली आरक्षित वंदे भारत विशेष एक्सप्रेस पटना से 11 अक्तूबर से 17 नवंबर तक हर शनिवार, सोमवार व बुधवार को चलेगी। यह नई दिल्ली से 12 अक्तूबर से 16 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। यह पटना से सुबह दस बजे रवाना होगी और विभिन्न स्टेशन होते हुए (वाया मिर्जापुर) शाम 05:50 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी।

बांद्रा के लिए ट्रेन चलेगी

ट्रेन नंबर 05033 बरहनी से हर गुरुवार को नौ अक्तूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। बरहनी से रात साढ़े नौ बजे निकलेगी। दूसरे दिन सुबह सवा पांच बजे कानपुर सेंट्रल 10 मिनट के लिए रुकेगी। बांद्रा अगले दिन सुबह साढ़े छह बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन बांद्रा से हर शनिवार को 11 अक्तूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। सुबह साढ़े नौ बजे निकलेगी। अगले दिन 1:55 बजे पहुंचेगी। 10 मिनट रुकेगी और रात सवा 10 बजे बरहनी पहुंचेगी।

