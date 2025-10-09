दीवाली-छठ पूजा पर यूपी से होते हुए दिल्ली-पटना को दो जोड़ी स्पेशल वंदे भारत, देखें शेड्यूल

भारतीय रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व को लेकर दिल्ली, पटना और मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जो यूपी से होकर गुजरेंगी। इसमें दिल्ली-पटना के लिए स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। इनका शेड्यूल जारी किया गया है।

ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदेभारत विशेष ट्रेन नई दिल्ली से 11 अक्तूबर से 15 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार व शनिवार को चलेगी। पटना से 12 अक्तूबर से 16 नवंबर तक हर मंगलवार, गुरुवार व रविवार को चलेगी। ट्रेन नंबर- 02252 नई दिल्ली से रात 08:35 बजे रवाना होगी। यह अलीगढ़ में दो मिनट का ठहराव लेते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रात 01:30 बजे आएगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद 01:35 बजे रवाना प्रयागराज, वाया मिर्जापुर होते हुए सुबह 09:30 बजे पटना पहुंचेगी।

पटना से रात दस बजे रवाना होगी और इसी रूट से होते हुए कानपुर सेंट्रल पर सुबह 05:50 बजे आएगी। यहां से 05:55 बजे रवाना होकर दोपहर 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन नंबर- 02553/02254 पटना-नई दिल्ली आरक्षित वंदे भारत विशेष एक्सप्रेस पटना से 11 अक्तूबर से 17 नवंबर तक हर शनिवार, सोमवार व बुधवार को चलेगी। यह नई दिल्ली से 12 अक्तूबर से 16 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। यह पटना से सुबह दस बजे रवाना होगी और विभिन्न स्टेशन होते हुए (वाया मिर्जापुर) शाम 05:50 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी।