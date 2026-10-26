VIP मूवमेंट में नावें रोकने पर भड़कीं दिव्या मित्तल; बोलीं- नाव चलेगी तो घर चलेगा

पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने चुनार में वीआईपी मूवमेंट के दौरान गंगा में नावें रोकने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन नाविकों का रोजगार भी अहम है। राम-केवट प्रसंग का जिक्र कर बोलीं, नाव रुकेगी तो चूल्हा रुकेगा, नाव चलेगी तो घर चलेगा।

मिर्ज़ापुर, संवाददाता: पूर्व आईएएस और जननीति भारत पार्टी की अध्यक्ष दिव्या मित्तल ने चुनार पहुंचकर नाविकों के रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने वीआईपी मूवमेंट, त्योहारों और मेलों के दौरान गंगा में नावों का संचालन रोके जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन लोगों का रोजगार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "नाव रुकती है तो चूल्हा रुकता है। नाव चलेगी तो घर चलेगा।"

दिव्या मित्तल ने कहा कि गंगा में कभी त्योहार, कभी मेले तो कभी वीआईपी आगमन और सुरक्षा के नाम पर नावें रोक दी जाती हैं। जिस दिन घाटों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उसी दिन नाविकों के चप्पू थम जाते हैं। इससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के साथ नाविकों का रोजगार भी सुरक्षित रहे। उन्होंने भगवान राम और केवट के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम ने गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगी थी। आज उसी गंगा पर नावों का संचालन रोक दिया जाता है। उन्होंने न्यायपूर्ण व्यवस्था की जरूरत बताते हुए कहा कि नीति वही है, जहां न्याय हो और यात्रियों के साथ रोजगार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए।

निषादराज की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण चुनार पहुंचने पर दिव्या मित्तल का जगह-जगह स्वागत किया गया। नगर के बालूघाट स्थित निषादराज पार्क में उन्होंने गुहराज निषाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया। चुनार किला मोड़ के पास चुनार क्लब के निकट भी लोगों ने उन पर गुलाब के फूल बरसाए। इस दौरान शीला देवी को देखकर दिव्या मित्तल ने उन्हें माला पहनाई और गले लगाया। लोगों से संवाद करते हुए दिव्या मित्तल ने कहा कि पहले वह जिलाधिकारी के रूप में सेवा करने आई थीं, लेकिन अब जननेता बनकर लोगों की सेवा करने आई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में राजनीति नहीं, बल्कि जनता का राज होगा।