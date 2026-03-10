अमेठी और हरदोई के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी बर्खास्त, इस मामले में नपे दोनों अफसर

यूपी में योगी सरकार ने अमेठी और हरदोई के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी बर्खास्त दिया है। योगी सरकार ने वित्तीय अनियमितता व घूसखोरी के आरोप में ऐक्शन लिया है।

UP News: योगी सरकार ने वित्तीय अनियमितता व घूसखोरी के आरोप में अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला और हरदोई के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार को बर्खास्त कर दिया गया है। अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी ने प्रधान लिपिक को डरा धमकाकर पत्नी के खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए थे। वहीं हरदोई तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रधान लिपिक गोकुल प्रसाद जायसवाल ने शिकायत की थी कि 26 दिसंबर 2024 को जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने अपने चैंबर में बुला कर बलपूर्वक उनका मोबाइल छीनकर और डरा-धमकाकर एवं फोन पे का पासवर्ड प्राप्त कर अपनी पत्नी डॉ. अंजू शुक्ला के खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। जातिगत द्वेष व अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर गाली-गलौज करते हैं। प्रारंभिक जांच में शिकायती पत्र 5 मार्च 2025 व 6 मार्च 2025 में अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला पर आरोप की पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित कर समाज कल्याण निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया था।

समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार विसेन को जांच अधिकारी बनाया गया और आरोपित मनोज कुमार शुक्ला को आरोप पत्र निर्गत किया गया। फिलहाल जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रधान लिपिक के बैंक खाते से अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने जबरन ऑनलाइन धनराशि अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए। बचाव में मनोज कुमार शुक्ला की ओर से प्रधान लिपिक पर उधार लेने के बाद धनराशि वापस न किए जाने और कई अन्य कर्मचारियों के सामने धनराशि ट्रांसफर कराई गई लेकिन आरोपित अधिकारी के इन आरोपों को जांच में निराधार पाया गया। ऐसे में उप्र लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की ओर से समाज कल्याण विभाग की कार्रवाई पर बीते 26 फरवरी को अपनी सहमति प्रदान कर दी गई। ऐसे में अब निलंबित चल रहे अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है।