अमेठी और हरदोई के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी बर्खास्त, इस मामले में नपे दोनों अफसर

Mar 10, 2026 10:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में योगी सरकार ने अमेठी और हरदोई के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी बर्खास्त दिया है। योगी सरकार ने वित्तीय अनियमितता व घूसखोरी के आरोप में ऐक्शन लिया है।

UP News: योगी सरकार ने वित्तीय अनियमितता व घूसखोरी के आरोप में अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला और हरदोई के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार को बर्खास्त कर दिया गया है। अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी ने प्रधान लिपिक को डरा धमकाकर पत्नी के खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए थे। वहीं हरदोई तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रधान लिपिक गोकुल प्रसाद जायसवाल ने शिकायत की थी कि 26 दिसंबर 2024 को जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने अपने चैंबर में बुला कर बलपूर्वक उनका मोबाइल छीनकर और डरा-धमकाकर एवं फोन पे का पासवर्ड प्राप्त कर अपनी पत्नी डॉ. अंजू शुक्ला के खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। जातिगत द्वेष व अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर गाली-गलौज करते हैं। प्रारंभिक जांच में शिकायती पत्र 5 मार्च 2025 व 6 मार्च 2025 में अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला पर आरोप की पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित कर समाज कल्याण निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया था।

समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार विसेन को जांच अधिकारी बनाया गया और आरोपित मनोज कुमार शुक्ला को आरोप पत्र निर्गत किया गया। फिलहाल जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रधान लिपिक के बैंक खाते से अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने जबरन ऑनलाइन धनराशि अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए। बचाव में मनोज कुमार शुक्ला की ओर से प्रधान लिपिक पर उधार लेने के बाद धनराशि वापस न किए जाने और कई अन्य कर्मचारियों के सामने धनराशि ट्रांसफर कराई गई लेकिन आरोपित अधिकारी के इन आरोपों को जांच में निराधार पाया गया। ऐसे में उप्र लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की ओर से समाज कल्याण विभाग की कार्रवाई पर बीते 26 फरवरी को अपनी सहमति प्रदान कर दी गई। ऐसे में अब निलंबित चल रहे अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है।

वहीं हर्ष मवार के विरुद्ध टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी व वित्तीय अनियमितता किए जाने के आरोपों की जांच के लिए उप निदेशक श्रीनिवास द्विवेदी को जांच अधिकारी बनाया गया था। हरदोई में तैनाती के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2020-21 तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चठिया धनवार हरदोई में वर्ष 2017-18 में भोजन मद, सामग्री संपूर्ति व अन्य मदों में मेसर्स यूपी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सर्वोदय नगर कानपुर व मेसर्स विश्वास इंटरप्राइजेज, कानपुर व मेसर्स चौरसिया ट्रेडर्स डिप्टीखेड़ा लखनऊ संबंधित बिलों का भुगतान बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना किया गया और टेंडर व कोटेशन से संबंधित नियमों से बचने के लिए अलग-अलग भुगतान किया। ऐसे ही उन्होंने कई संस्थाओं को वित्तीय अनियमितता कर भुगतान किया। जांच में आरोपों की पुष्टि होने और उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से बीते 16 फरवरी को बर्खास्तगी की कार्रवाई पर सहमति प्रदान करने के बाद इन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

