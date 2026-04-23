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यूपी: दफ्तर से घर जाने को निकले जिला प्रोजेक्ट मैनेजर की कार में मिली लाश, मचा हड़कंप

Apr 23, 2026 10:27 am ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
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जितेंद्र दुबे पंचायती राज विभाग में जिला प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वह शहर के उमा नगर मोहल्ले में परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे। कार देवरिया की सदर कोतवाली क्षेत्र के शुगर मिल ग्राउंड के पास खड़ी थी। कार में उनके मृत पाए जाने की सूचना से हड़कंप मच गया है।

यूपी: दफ्तर से घर जाने को निकले जिला प्रोजेक्ट मैनेजर की कार में मिली लाश, मचा हड़कंप

UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया में दफ्तर से घर जाने को निकले पंचायती राज विभाग के जिला प्रोजेक्ट मैनेजर (डीपीएम) जितेंद्र दुबे की लाश उनकी कार में पाई गई है। पुलिस ने शीशा तोड़कर उनके शरीर को कार से बाहर निकाला। जीवन बचा होने की उम्मीद में उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र दुबे की कार देवरिया की सदर कोतवाली क्षेत्र के शुगर मिल ग्राउंड के पास खड़ी थी। कार में संदिग्ध परिस्थतियों में उनके मृत पाए जाने की सूचना से जिला पंचायत राज विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

जितेंद्र दुबे देवरिया के ही मदनपुर थाना क्षेत्र के दुबौली गांव के रहने वाले थे। वह पंचायती राज विभाग में जिला प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और शहर के उमा नगर मोहल्ले में परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम करीब छह बजे वह कार्यालय से घर जाने के लिए अपनी कार से निकले थे। बताया जा रहा है कि वह शुगर मिल ग्राउंड के पास सड़क किनारे कार खड़ी कर बैठे रहे।

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काफी देर तक कार में बैठे व्यक्ति में कोई हलचल न देख आसपास के दुकानदारों को संदेह हुआ। इसके बाद करीब आठ बजे पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार का शीशा तोड़कर जितेंद्र दुबे को बाहर निकाला। इस उम्मीद में कि शायद जीवन बचा हो जितेंद्र दुबे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी सदर संजय कुमार रेड्डी और कोतवाली प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से कई सबूत जुटाए। जितेंद्र दुबे की मौत की सूचना मिलते ही उनके परिवारीजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए।

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परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। जितेंद्र दुबे की मौत कैसे हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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