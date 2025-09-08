राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष ने दिव्यांग संग किया कुकर्म के प्रयास, पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेजा

बहराइच में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार वर्मा पर दिव्यांग के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित की मां ने अपने दिव्यांग बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन सम्बंध बनाने के प्रयास की तहरीर थाने में दी।

यूपी के बहराइच में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार वर्मा पर दिव्यांग के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित की मां ने अपने दिव्यांग बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन सम्बंध बनाने के प्रयास की तहरीर थाने में दी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज न कर शांति भंग में कार्रवाई की। इसके बाद एसडीएम कोर्ट पर पेश किया। कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया।

मोतीपुर थाने के एक गांव निवासी महिला ने आरोप लगाया है कि उसका 22 वर्षीय बेटा दिव्यांग है। जो 29 अगस्त की रात अपने घर के आगे चारपाई पर सोया हुआ था। उसी रात लगभग 3:30 बजे राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हेमंत वर्मा ने उसके चलने फिरने से असमर्थ दिव्यांग बेटे के साथ कुकर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी जम कर बेरहमी से धुनाई कर डाली। शोर मचाने पर पीड़ित दिव्यांग का पिता व भाई घर से निकल बाहर पहुंचे। तो हेमंत जान माल की धमकी देकर फरार हो गया। छह सितम्बर को पीड़ित की मां की ओर से थाने में तहरीर पहुंचते ही हड़कंप मच गया।