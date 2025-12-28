आठवीं के बाद अब 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, किस-किस जिले में डीएम ने बंद किए स्कूल?

संक्षेप: सर्दी के चलते यूपी के 18 जिलों में डीएम ने आठवीं तक की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। इनमें 12 जिलों में दो दिन और छह जिलों में एक दिन ही छुट्टी बोली है। इसके अलावा अन्य दो जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है।

यूपी में इन दिनों भयंकर शीतलहर और कोहरा पड़ रहा है। जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना लगभग बंद हो गया है। इसको देखते हुए धड़ाधड़ स्कूलों में छुट्टी के आदेश भी जारी हो रहे हैं। अब तक यूपी के 20 जिलों में छुट्टी का आदेश जारी हो चुका है। शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, जौनपुर, देवरिया, बागपत, मेरठ, बस्ती, कासगंज, महाराजगंज, गोंडा, वाराणसी में आठवीं तक के स्कूलों को 30 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि अंबेडकरनगर, हरदोई, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में आठवीं तक के स्कूलों को केवल 29 दिसंबर तक की ही छुट्टी की गई है। इसके अलावा बिजनौर और संभल में सर्दी को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिजनौर डीएम ने 29 और संभल डीएम डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने 30 दिसंबर तक 12वीं के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

मुरादाबाद में 29 दिसंबर को बंद रहेंगे 8 तक के स्कूल शीतलहर और कोहरे को देखते 29 दिसंबर को कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार ने बताया कि जनपद में संचालित समस्त परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों (समस्त बोर्ड) में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक सोमवार को शिक्षण कार्य बाधित रहेगा। बीएसए ने बताया कि डीएम की अनुमति के बाद विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशित कर दिया गया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपाल कराएं।

पीलीभीत में आठवीं तक के स्कूलों में 30 तक अवकाश डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा एक से आठ तक के संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक प्राप्त विद्यालय, सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों, बा स्कूलों, राजकीय, एडेड में 29 और 30 दिसंबर तक की छुट्टी कर दी है। यह छुट्टी सिर्फ बच्चों की हुई है। इस दौरान शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी स्कूलों में उपस्थित होकर यू डायस, अपार आईडी, एसआईआर समेत विभागीय कार्य करेंगे।