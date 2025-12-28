Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDistrict Magistrates order 16 districts including Pilibhit Bareilly and Hardoi have issued orders for school closures
आठवीं के बाद अब 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, किस-किस जिले में डीएम ने बंद किए स्कूल?

आठवीं के बाद अब 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, किस-किस जिले में डीएम ने बंद किए स्कूल?

संक्षेप:

सर्दी के चलते यूपी के 18 जिलों में डीएम ने आठवीं तक की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। इनमें 12 जिलों में दो दिन और छह जिलों में एक दिन ही छुट्टी बोली है। इसके अलावा अन्य दो जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। 

Dec 28, 2025 09:43 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में इन दिनों भयंकर शीतलहर और कोहरा पड़ रहा है। जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना लगभग बंद हो गया है। इसको देखते हुए धड़ाधड़ स्कूलों में छुट्टी के आदेश भी जारी हो रहे हैं। अब तक यूपी के 20 जिलों में छुट्टी का आदेश जारी हो चुका है। शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, जौनपुर, देवरिया, बागपत, मेरठ, बस्ती, कासगंज, महाराजगंज, गोंडा, वाराणसी में आठवीं तक के स्कूलों को 30 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि अंबेडकरनगर, हरदोई, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में आठवीं तक के स्कूलों को केवल 29 दिसंबर तक की ही छुट्टी की गई है। इसके अलावा बिजनौर और संभल में सर्दी को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिजनौर डीएम ने 29 और संभल डीएम डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने 30 दिसंबर तक 12वीं के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुरादाबाद में 29 दिसंबर को बंद रहेंगे 8 तक के स्कूल

शीतलहर और कोहरे को देखते 29 दिसंबर को कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार ने बताया कि जनपद में संचालित समस्त परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों (समस्त बोर्ड) में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक सोमवार को शिक्षण कार्य बाधित रहेगा। बीएसए ने बताया कि डीएम की अनुमति के बाद विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशित कर दिया गया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपाल कराएं।

ये भी पढ़ें:पीलीभीत, कासगंज समेत कई जिलों में बढ़ी छुट्टी, डीएम ने बंद किए आठवीं तक के स्कूल

पीलीभीत में आठवीं तक के स्कूलों में 30 तक अवकाश

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा एक से आठ तक के संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक प्राप्त विद्यालय, सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों, बा स्कूलों, राजकीय, एडेड में 29 और 30 दिसंबर तक की छुट्टी कर दी है। यह छुट्टी सिर्फ बच्चों की हुई है। इस दौरान शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी स्कूलों में उपस्थित होकर यू डायस, अपार आईडी, एसआईआर समेत विभागीय कार्य करेंगे।

ये भी पढ़ें:शीतलहर के बीच स्कूलों को लेकर ऐक्शन मोड में योगी, सभी जिलों के DM को दिया आदेश

ठंड के कारण आंगनबाड़ी केंद्र 14 जनवरी तक बंद

भीषण सर्दी और कोहरे को देखते हुए सुलतानपुर जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। हालांकि, बच्चों के स्कूलों को बंद करने या खोलने को लेकर जिला प्रशासन अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। शनिवार को गुरु गोबिंद जयंती के अवसर पर स्कूलों में अवकाश था, लेकिन शुक्रवार को भीषण ठंड के बावजूद प्रशासन ने स्कूलों के लिए छुट्टी की घोषणा नहीं की थी। प्रशासन निजी स्कूलों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने से कतराता रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
up school closed Up School School Closed अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |