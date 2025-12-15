डीएम ने खारिज की आजम खां की पैरोल अर्जी, भाभी के दफीने में शामिल नहीं हो सके सपा नेता

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDistrict Magistrate rejected Azam Khan parole application Samajwadi Party leader was unable to attend his bhabhi funeral
संक्षेप:

धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की भाभी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आजम खां की ओर से पैरोल दिए जाने का अनुरोध किया गया।

Dec 15, 2025 10:11 pm ISTDinesh Rathour रामपुर
रामपुर में धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की भाभी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आजम खां की ओर से पैरोल दिए जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने शासनादेश का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इसके चलते आजम खां अपनी भाभी की नमाज-ए-जनाजा और सुपुर्दे-खाक में शामिल नहीं हो सके। सोमवार शाम दफन में परिवार के सदस्यों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे।

सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराए गए दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 17 नवंबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। तब से दोनों रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। इस बीच सोमवार को आजम खां की भाभी का इंतकाल हो गया। जिसके बाद आजम खां के भांजे फरहान खां की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू और आजम खां के अधिवक्ता काशिफ खां जिला मजिस्ट्रेट से मिले और अर्जी लगाई कि आजम खां के बड़े भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां की पत्नी सलमा शहनाज का निधन हो गया है।

मृतका आजम खां की भाभी थीं, जबकि अब्दुल्ला की सगी ताई थीं। उनके अंतिम दीदार और दफन में दोनों को शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए। उनका दफन मुमताज पार्क के सामने स्थित कब्रिस्तान में होगा। अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक पैरोल की मांग की गई थी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि पैरोल नहीं मिली है। जिस कारण वह शामिल हो गए। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया, आजम खां और अब्दुल्ला आजम के पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र आया था। लेकिन, शासनादेश है कि सरकार बंदी के माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री की बीमारी, शादी, मृत्यु में सम्मिलित होने के लिए ही पैरोल दे सकती है। इस आदेशानुसार ही उनकी पैरोल की अर्जी खारिज की गई।

दफन में यह लोग हुए शामिल

सपा नेता आजम खां की भाभी के इतकाल की सूचना के बाद से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। देर शाम को दफन में सपा नेता आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री सुरेन्द्र सागर, पालिकाध्यक्ष पति मामून शाह, नसीर खां, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम, मुकर्रम हूसैन सिद्दीकी, फरहान खां, फिरासत खां, डा शायर उल्ला खां, अमर जीत सिंह, विजय सिंह, सतनाम मट्टू, अमित शर्मा, आसिम राजा, मुकर्रम रजा इनायती और ओमेंद्र चौहान शामिल रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Azam Khan Rampur News Up Latest News
