डीएम ने खारिज की आजम खां की पैरोल अर्जी, भाभी के दफीने में शामिल नहीं हो सके सपा नेता

संक्षेप: धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की भाभी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आजम खां की ओर से पैरोल दिए जाने का अनुरोध किया गया।

रामपुर में धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की भाभी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आजम खां की ओर से पैरोल दिए जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने शासनादेश का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इसके चलते आजम खां अपनी भाभी की नमाज-ए-जनाजा और सुपुर्दे-खाक में शामिल नहीं हो सके। सोमवार शाम दफन में परिवार के सदस्यों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे।

सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराए गए दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 17 नवंबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। तब से दोनों रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। इस बीच सोमवार को आजम खां की भाभी का इंतकाल हो गया। जिसके बाद आजम खां के भांजे फरहान खां की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू और आजम खां के अधिवक्ता काशिफ खां जिला मजिस्ट्रेट से मिले और अर्जी लगाई कि आजम खां के बड़े भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां की पत्नी सलमा शहनाज का निधन हो गया है।

मृतका आजम खां की भाभी थीं, जबकि अब्दुल्ला की सगी ताई थीं। उनके अंतिम दीदार और दफन में दोनों को शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए। उनका दफन मुमताज पार्क के सामने स्थित कब्रिस्तान में होगा। अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक पैरोल की मांग की गई थी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि पैरोल नहीं मिली है। जिस कारण वह शामिल हो गए। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया, आजम खां और अब्दुल्ला आजम के पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र आया था। लेकिन, शासनादेश है कि सरकार बंदी के माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री की बीमारी, शादी, मृत्यु में सम्मिलित होने के लिए ही पैरोल दे सकती है। इस आदेशानुसार ही उनकी पैरोल की अर्जी खारिज की गई।