पति के अवैध संबंधों से परेशान ग्राम प्रधान ने चुना मौत का रास्ता, फांसी लगाकर दे दी जान

संक्षेप: बिजनौर में महिला ग्राम प्रधान ने पति के अवैध संबंधा से परेशान होकर मौत का रास्ता चुन लिया। महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने पति की रासलीला से परेशान होकर मौत का रास्ता चुन लिया। पति का दूसरी महिला से अफेयर चल रहा था। इसको लेकर घर में तनावपूर्ण माहौल बन गया था। रोज-रोज झगड़े होने लगे थे। पत्नी ने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना और अपनी रासलीला जारी रखी। पति के अवैध संबंधों से पत्नी पूरी तरह से टूट गई और उसने मौत का रास्ता चुन लिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

पूरा मामला स्योहारा क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव मेवानवादा की राहिला परवीन ग्राम प्रधान हैं। उनके पति इशरत अली का दूसरी महिला से अफेयर चल रहा है। पत्नी को जब पति की इस करतूत के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से टूट गई और पति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। पति की रासलीला से परेशान पत्नी मानसिक तनाव में रहने लगी। इसको लेकर घर में झगड़े भी शुरू हो गए, लेकिन पति का रवैया नहीं बदला। ग्राम प्रधान पत्नी को सिर्फ अब एक ही रास्ता सूझ रहा था वो था मौत का। पति के अफेयर ने ग्राम प्रधान पत्नी को इस कदर झकझोर दिया था कि वह अब जीना नहीं चाहती थी। उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया और फांसी लगाकर जान दे दी। ग्राम प्रधान महिला की सुसाइड की खबर मिलते ही उसके मायके वालों ने थाने में पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया।