604 किलोमीटर की दूरी, 19 घंटे का सफर, किन-किन स्टेशनों से गुजरेगी सरयू-कमला एक्सप्रेस?
अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक चलने वाली सरय-कमला एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। 28 नवंबर से इस ट्रेन को साप्ताहिक चलाया जाएगा। 604 किलोमीटर के सफर के दौरान यह ट्रेन 10 स्टेशनों पर रुकेगी।
Ayodhya News: अयोध्या को नेपाल के जनकपुर से जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा सरयू-कमला एक्सप्रेस का पीएम मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी और 604 किलोमीटर की दूरी लगभग 19 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन अयोध्या से लेकर जनकपुर तक करीब 10 स्टेशनों से गुजरेगी। अधिकारियों ने बताया यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को अयोध्या कैंट से रवाना होगी, जबकि जनकपुर धाम से यह प्रत्येक शनिवार को चलेगी। इससे दोनों धार्मिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क उपलब्ध हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि 17-कोच लिंक-हॉफमैन-बुश (एलएचबी) रेक वाली इस ट्रेन में 1,158 यात्रियों की क्षमता होगी और इसमें आठ एसी कोच, सात स्लीपर कोच, एक सीटिंग कोच और एक पावर कोच होंगे। एसी कोच में दो एसी टू-टियर कोच होंगे जिसमें प्रत्येक में 52 बर्थ होंगी। इसी तरह, इस ट्रेन में तीन एस थ्री-टियर कोच होंगे जिसमें प्रत्येक में 72 बर्थ होंगी और तीन एस थ्री टियर इकोनॉमी कोच होंगे जिसमें प्रत्येक में 80 बर्थ होंगी। वहीं सात स्लीपर कोचों में प्रत्येक में 80 बर्थ होंगी जबकि लगेज-कम-सीटिंग कोच में 38 सीटें होंगी।
इन 10 स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन
अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या से जनकपुर तक जाने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस का ठहराव 10 स्टेशनों पर होगा। जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकपुर और अयोध्या धाम आकर रुकेगी। यह ट्रेन माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर को भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से जोड़ेगी और इससे रामायण से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत होने की संभावना है।
पीएम मोदी ने सरयू-कमला एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अयोध्या एवं नेपाल के जनकपुर धाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 28 नवंबर से हर सप्ताह चलाई जाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक वार्ता के बाद उनके देश के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की। दोनों नेताओं के बीच वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। दोनों नेताओं ने नेपाल में भारत की सहायता से शुरू की गई कई परियोजनाओं की डिजिटल माध्यम से आधारशिला रखी। शाह द्विपक्षीय संबंधों को नयी गति देने के उद्देश्य से रविवार को दो दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे थे। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने संबंधी शाह की मई में की गई टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के संबंधों में कुछ तनाव आ गया था।
धार्मिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी अयोध्या-जनकपुर ट्रेन: योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि अयोध्या को नेपाल के जनकपुर से जोड़ने वाली सरयू कमला एक्सप्रेस से दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती आएगी जिससे नेपाली श्रद्धालु राम लला के दर्शन के लिए आ सकेंगे और भारतीय श्रद्धालु मां जानकी का आशीर्वाद लेने जा सकेंगे। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने इस रेल सेवा को दो संस्कृतियों का पवित्र और पौराणिक संगम बताते हुए कहा कि इससे भारत और नेपाल के बीच शताब्दियों पुराने संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा, इस रेल सेवा से नेपाल से श्रद्धालु सीधे राम लला का दर्शन करने आ सकेंगे, जबकि भारत से श्रद्धालु जनकपुर धाम जा सकेंगे और माता जानकी का आशीर्वाद ले सकेंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।