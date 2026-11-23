अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक चलने वाली सरय-कमला एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। 28 नवंबर से इस ट्रेन को साप्ताहिक चलाया जाएगा। 604 किलोमीटर के सफर के दौरान यह ट्रेन 10 स्टेशनों पर रुकेगी।

Ayodhya News: अयोध्या को नेपाल के जनकपुर से जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा सरयू-कमला एक्सप्रेस का पीएम मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी और 604 किलोमीटर की दूरी लगभग 19 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन अयोध्या से लेकर जनकपुर तक करीब 10 स्टेशनों से गुजरेगी। अधिकारियों ने बताया यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को अयोध्या कैंट से रवाना होगी, जबकि जनकपुर धाम से यह प्रत्येक शनिवार को चलेगी। इससे दोनों धार्मिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क उपलब्ध हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि 17-कोच लिंक-हॉफमैन-बुश (एलएचबी) रेक वाली इस ट्रेन में 1,158 यात्रियों की क्षमता होगी और इसमें आठ एसी कोच, सात स्लीपर कोच, एक सीटिंग कोच और एक पावर कोच होंगे। एसी कोच में दो एसी टू-टियर कोच होंगे जिसमें प्रत्येक में 52 बर्थ होंगी। इसी तरह, इस ट्रेन में तीन एस थ्री-टियर कोच होंगे जिसमें प्रत्येक में 72 बर्थ होंगी और तीन एस थ्री टियर इकोनॉमी कोच होंगे जिसमें प्रत्येक में 80 बर्थ होंगी। वहीं सात स्लीपर कोचों में प्रत्येक में 80 बर्थ होंगी जबकि लगेज-कम-सीटिंग कोच में 38 सीटें होंगी।

इन 10 स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या से जनकपुर तक जाने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस का ठहराव 10 स्टेशनों पर होगा। जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकपुर और अयोध्या धाम आकर रुकेगी। यह ट्रेन माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर को भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से जोड़ेगी और इससे रामायण से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत होने की संभावना है।

पीएम मोदी ने सरयू-कमला एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अयोध्या एवं नेपाल के जनकपुर धाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 28 नवंबर से हर सप्ताह चलाई जाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक वार्ता के बाद उनके देश के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की। दोनों नेताओं के बीच वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। दोनों नेताओं ने नेपाल में भारत की सहायता से शुरू की गई कई परियोजनाओं की डिजिटल माध्यम से आधारशिला रखी। शाह द्विपक्षीय संबंधों को नयी गति देने के उद्देश्य से रविवार को दो दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे थे। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने संबंधी शाह की मई में की गई टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के संबंधों में कुछ तनाव आ गया था।