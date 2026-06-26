SIT जांच से संतुष्ट नहीं; सख्त ऐक्शन लें योगी; राम मंदिर चढ़ावे मामले पर करपात्री महाराज की अपील

राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामले में संतों का आक्रोश बढ़ गया है। आध्यात्मिक वक्ता करपात्री महाराज ने एसआईटी जांच पर असंतोष जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर लूट करने वालों को सख्त सजा मिले और उन्हें अयोध्या से बाहर किया जाए।

राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले को लेकर संतों में भारी आक्रोश दिख रहा है। हालांकि इस मामले में 8 लोगों एफआईआर भी दर्ज हुई है। इस बीच आध्यात्मिक वक्ता करपात्री महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि मैं एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं हूं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि वे इस पर सख्त कार्रवाई करें। आप सीएम रहें या न रहें, इस्तीफा दो। हम लोग आपको पीएम बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन राम के नाम पर लूट करने वालों को सख्त सजा दो। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इस मामले के दोषियों को अयोध्या छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए।

आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पर पीएमओ से लेकर सीएमओ तक की नजर है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। श्रीराम मंदिर लोगों की आस्था का विषय होने के नाते शासन भी चाहता है कि जांच में कोई तथ्य छूटने न पाए। विशेष जांच दल भी कोशिश कर रहा है कि कोई पहलू न छूटने पाए।

चढ़ावे की कथित चोरी की विस्तृत जांच में साक्ष्यों के आधार पर यह साफ हो जाएगा कि किसकी कितनी भूमिका है। किस तरह की गड़बड़ी की गई। व्यवस्थागत खामियों की वजह भी साफ हो सकती है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में आरोप और आरोपियों के दायित्वों का ही उल्लेख है। विस्तृत जांच में हर आरोप के दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी।

जांच का दायरा बढ़ेगा, पूरे नेटवर्क का पता लगाएंगे एफआईआर और आरोपियों के हिरासत में लिए जाने के बाद जांच का दायरा बढ़ने की संभावना है। पुलिस और एसआईटी आगे यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि चढ़ावे की राशि और अन्य सामग्री में कथित अनियमितता का पूरा नेटवर्क क्या था व इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

20 जून को एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी 13 जून को ट्रस्ट की अपील पर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। 15 जून को एसआईटी ने जांच शुरू की थी। 20 जून को एसआईटी प्रारंभिक जांच पूरी कर लखनऊ रवाना हो गई थी। मंगलवार को प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी थी।