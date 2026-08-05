विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, किसान, युवा और महिलाओं संग अन्याय; सपा पर बरसे योगी
यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर सीएम योगी सपा पर खूब बरसे। योगी ने कहा कि विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, किसान, युवा और महिलाओं के साथ अन्याय है।
यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का लोकतंत्र और विकास विरोधी चेहरा सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने एकबार फिर से चेहरा दिखा दिया। इन लोगों का आचरण शर्मनाक है। ये विकास विरोधी हैं। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ भारी अन्याय है।
इनके लिए कुछ नई योजना घोषित हो सके,गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम शुरू हो सके, इसके लिए हम 59 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आये थे। लेकिन, समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं, किसानों, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर सदन में सपा ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका आचरण युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी है।
समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया
योगी ने कहाकि हमने प्रदेश में उस तबके लिए जो प्रदेश के विकास में लग कर काम कर रहा था, आंगनबाड़ी, रसोइया, ग्राम चौकीदार के साथ हर तबके को छूने का प्रयास किया था, जिनके मानदेय बढ़ने हैं,महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन इन सबपर चर्चा होनी थी। लेकिन, समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया, सदन में सदस्यों के द्वारा उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण मांग को आगे बढ़ा सकें, इसमे रुकावट बनी। इन सबके बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड पारित किया,साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए कार्य होगा।
हंगामे के चलते तीसरे दिन ही विधानसभा स्थागित
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट पर हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो सकी। स्पीकर सतीश महाना को विधानसभा की कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सपा के सदस्य लगातार हंगामा करते रहे और हंगामे के बीच ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। वहीं, हंगामा न रुकते देख विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कल के बवाल के बाद आज बोले -
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हंगामे की वजह से दुखी दिखे। महाना ने कहा कि मेरे मना करने के बाद ही सदन में कल जो हुआ , वह अत्यन्त निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर विचार करना पड़ेगा की मैं इस कुर्सी के योग्य हूँ या नहीं , अथवा मैंने पिछले साढ़े चार साल में जो किया है वो उचित है या अनुचित , मैं आत्म मंथन करूँगा और शीघ्र निर्णय लूँगा !!
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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