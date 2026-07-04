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खतौनी में अंशनिर्धारण को लेकर परिवारों में मची कलह, जमीन इधर से उधर; भाई-भाई में रार

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश में खतौनी दुरुस्तीकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य तो प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को खत्म कराना है। लेकिन अंश निर्धारण की गड़बड़ियों के चलते परिवारों में कलह भी खूब हो रही है।भाई-भाई में रार छिड़ी हुई है। आरोप है कई जगह लेखपालों ने जमीन इधर से उधर कर दी है। 

खतौनी में अंशनिर्धारण को लेकर परिवारों में मची कलह, जमीन इधर से उधर; भाई-भाई में रार

UP News : उत्तर प्रदेश में इन दिनों खतौनी दुरुस्तीकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य तो जमीन-जायजाद से जुड़े विवादों को खत्म करना है लेकिन खतौनी में अंश निर्धारण की गड़बड़ी परिवारों में कलह की वजह बन रही है। भाई-भाई में रार छिड़ गई है। प्रयागराज में चल रहे खतौनी दुरुस्तीकरण अभियान में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। कई जगह लेखपालों ने जमीन इधर से उधर कर दी, जिससे एक भाई के हिस्से की जमीन दूसरे के खाते में दर्ज हो गई है।

गलत अंश निर्धारण से तमाम समस्याएं खड़ी हो गई हैं। भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद बढ़ गए हैं। कई लोग बैंक से लोन नहीं ले पा रहे क्योंकि रिकॉर्ड में हिस्सा कम दिख रहा है। खतौनी में गड़बड़ी के कारण वरासत, बंटवारा और खरीद-फरोख्त के मामले भी अटक रहे हैं। शिकायतें बढ़ने पर मामला डीएम मनीष कुमार वर्मा तक पहुंचा। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीआरओ संजय पांडेय से पूरे जिले का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां-जहां अंश निर्धारण गलत हुआ है, उसे प्राथमिकता पर ठीक किया जाए। राजस्व विभाग के अफसरों का कहना है कि खतौनी दुरुस्तीकरण अभियान के दौरान पुरानी गलतियां सामने आ रही हैं। अब डिजिटल रिकॉर्ड में वही गलती दोहराई जा रही है। डीएम ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि खतौनी में अंश निर्धारण की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट दें। दोषी लेखपालों पर कार्रवाई भी होगी।

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15 तक पूरा करें अंश निर्धारण पांच साल पुराने वाद निपटाएं : डीएम

राजस्व मामलों में लापरवाही पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई राजस्व समीक्षा बैठक में उन्होंने अफसरों को 15 जुलाई तक हर हाल में अंश निर्धारण की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि खतौनी में अंश निर्धारण की गड़बड़ी से जनता परेशान है। इसे प्राथमिकता पर ठीक किया जाए ताकि लोगों को बंटवारा, वरासत और लोन में दिक्कत न हो। उन्होंने पांच साल से ज्यादा पुराने राजस्व वादों पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे सभी मुकदमों को इसी महीने खत्म करें। पुराने मामले लंबित रखना न्याय में देरी है। आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को लेकर डीएम ने कहा कि निस्तारण सिर्फ कागजों पर न हो, बल्कि गुणवत्ता के साथ हो। शिकायतकर्ता संतुष्ट होना चाहिए। फर्जी निस्तारण करने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। बैठक में सभी एसडीएम को नियमित कोर्ट में बैठने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि तहसील दिवस और थाना समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लें। बैठक में सीआरओ संजय पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह, एडीएम प्रशासन उपमा पांडेय व अन्य अफसर मौजूद रहे।

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जिले में दो लाख 83 हजार अंश निर्धारण बचे

जिले में कुल 20 लाख 42 हजार गाटों का अंश निर्धारण होना है। इसमें से 17 लाख 59 हजार गाटों का अंश निर्धारित हो चुका है। दो लाख 83 हजार गाटों का अंश निर्धारण होना बाकी है। अफसरों का कहना है कि 87 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

क्या बोले अधिकारी

एडीएम नजूल और सीआरओ संजय पांडेय ने कहा कि मूल उद्देश्य है कि विवादित भूमि का अंश निर्धारित हो जाए। पहले ऐसे मामलों में एसडीएम कोर्ट में धारा 116 के तहत वाद दाखिल होता था। इतनी बड़ी संख्या में काम होने पर कुछ शिकायतें आ रही हैं। अंश सुधार का विकल्प भी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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