Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में नहीं बेची जा सकेंगी विवादित संपत्तियां, यूनिक प्रॉपर्टी आईडी लाने जा रही योगी सरकार

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
Follow us on Google News
share

यूपी में विवादित संपत्तियों की बिक्री पर अब रोक लगने जा रही है। योगी सरकार इसके लिए यूनिक प्रॉपर्टी आईडी लाएगी। ये आईडी शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर लागू होगी। इस यूनिक आईडी से जमीन का सारा लेखा-जोखा सामने आ जाएगा।

यूपी में नहीं बेची जा सकेंगी विवादित संपत्तियां, यूनिक प्रॉपर्टी आईडी लाने जा रही योगी सरकार

UP Government Order: यूपी में अब फर्जी तरीके से स्वामित्व ओर विवादित संपत्तियों की बिक्री नहीं हो पाएगी। योगी सरकार धोखाधड़ी कर संपत्तियों को बेचने पर रोक लगाएगी। इसके लिए यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, भू-आधार और स्वत: नामांतरण की व्यवस्था ऑनलाइन करने पर विचार हो रहा है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद से जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में जमीन खरीदने को लेकर जो लोगों में डर रहता है वह भी कम हो जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने व्यापक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इस दिशा में पहल शुरू हुई है। इसमें तकनीक का उपयोग कर संपत्ति रजिस्ट्री और नामांतरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद फर्जी स्वामित्व, विवादित संपत्तियों की बिक्री और धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगेगी। प्रस्तुतीकरण में पंजीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन कर नई धाराएं 22-ए, 22-बी और 35-ए जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे संपत्ति के स्वामित्व और अधिकारों की पूर्व जांच अनिवार्य हो सकेगी।

ये भी पढ़ें:आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती समेत यूपी के छह जिलों के गांव में लगाए जाएंगे शिविर

शहरी और ग्रामीण संपत्तियों की होगी यूनिक प्रॉपर्टी आईडी

शहरी व ग्रामीण संपत्तियों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी होगी। इसको जीआईएस मैपिंग और आधिकारिक स्वामित्व अभिलेखों से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी संपत्ति की पहचान, स्वामित्व और रिकॉर्ड की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी बनाने का काम चल रहा है। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को यूनिक प्रॉपर्टी आईडी विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संपत्ति का पंजीकरण पूरा होते ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। इसके लिए विभिन्न विभागों के अभिलेखों का एकीकरण, एपीआई आधारित डेटा साझाकरण और रियल-टाइम रिकॉर्ड अपडेट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय तथा संसाधनों की बचत होगी।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा : साक्ष्य जुटाने में लगे 9 पेन ड्राइव, CM को रिपोर्ट देगी SIT
ये भी पढ़ें:ललितपुर में बनेगा यूपी का पहला फार्मा पार्क, युवाओं को मिलेगा रोजगार: सीएम योगी

यूनिक आईडी से मिलेगी भूमि संबंधी सटीक जानकारी

केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुरूप भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण पर भी तेजी से काम हो रहा है। प्रत्येक भूमि पार्सल को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ‘भू-आधार’ दिया जाएगा। यह जियो-रेफरेंस्ड पहचान संख्या भूमि अभिलेखों को विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीआईएस प्रणालियों से जोड़ने में मदद करेगी, जिससे भूमि संबंधी रिकॉर्ड अधिक सटीक और अद्यतन रहेंगे। संपत्तियों की रजिस्ट्री के बाद स्टांप विभाग, राजस्व, बिजली, पानी और सीवर विभागों के रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। कॉमन प्रॉपर्टी आईडी आधारित यह व्यवस्था विभिन्न विभागों के बीच डिजिटल डेटा साझा करने में सहायक होगी और कर संग्रहण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Yogi Sarkar CM Yogi Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।