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ट्यूबवेल पर नहाने के दौरान विवाद, युवक ने पिटबुल कुत्ते से कराया हमला, दो लोगों को काटा

Dinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
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यूपी के मेरठ में ट्यूबवेल पर नहाने के दौरान विवाद हो गया। इसी बीच एक व्यक्ति ने अपना पिटबुल कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के हमले से कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने कुत्ते से हमला कराने वाले युवक की तलाश में जुटी है। 

ट्यूबवेल पर नहाने के दौरान विवाद, युवक ने पिटबुल कुत्ते से कराया हमला, दो लोगों को काटा

Meerut News: भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए कुछ लोग ट्यूबवेल पर पहुंचे। यहां नहाने के दौरान आपस में विवाद हो गया। इसी दौरान एक युवक ने अपने पिटबुल कुत्ते को नहा रहे लोगों पर छोड़ दिया। कुत्ते ने कुछ लोगों को बुरी तरह से काट लिया। इधर आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह कुत्ते से जान बचाई। कुत्ते के हमले से कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी कुत्ता लेकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस आरोपी और उसके कुत्ते की तलाश में लगी है।

बहसूमा के सैफपुर फिरोजपुर निवासी महकार ने बताया कि दो जून को वह दोस्तों के साथ फिरोजपुर मंदिर के पीछे ट्यूबवेल पर नहाने गया था। मोनू नाम के युवक और उसके साथियों से विवाद हो गया। आरोप है कि मोनू ने अपना पिटबुल कुत्ता लाकर हमला करा दिया। कुत्ते ने महकार और उसके साथी को काट लिया। आसपास के कुछ लोगों ने बचाव कराया। इसके बाद घायल महकार और दूसरे युवक को अस्पताल भेजा गया। इस मामले में मोनू और उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, पुलिस को मोनू और उसके पिटबुल की तलाश है।

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पिटबुल ने तीन लोगों पर बोला हमला, एक की अंगुली काटी

वहीं दूसरी पिटबुल कुत्ते से कटवाने का मामला एक महीने पहले बागपत से भी सामने आ चुका है। यहां पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने दोघट क्षेत्र के आदमपुर गांव में तीन युवकों पर हमला कर दिया था। आदमपुर गांव निवासी वासुदेव ने बताया था कि वह शाम के समय करीब आठ बजे घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान सफेद रंग के पिटबुल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने हाथ की एक अंगुली काटकर अलग कर दी। उसने पड़ोस के घर में घुसकर जान बचाई। गांव के ही युवक बादल को भी कुत्ते ने घायल किया, जबकि रितिक ने किसी तरह जान बचाई। वहीं वासुदेव कटी अंगुली लेकर बड़ौत के आस्था व जीवन ज्योति हास्पिटल पहुंचा, चिकित्सकों ने अंगुली जोड़ने से इनकार कर दिया। शनिवार को वासुदेव ने जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. विजय प्रकाश का कहना है कि युवक को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। युवक की कटी अंगुली अब जुड़ नहीं पाएगी। दो अन्य युवकों को भी एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया।

दहशत में दरवाजे किए बंद

घायल वासुदेव ने बताया कि पिटबुल कुत्ता कहां से आया, इसका पता नहीं चला। उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है। शक है कि यह पालतू कुत्ता अचानक खुलकर भाग आया है। लोगों ने बचाव के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। जिसके बाद कुत्ता जंगल की ओर भाग गया। कुत्ते की इतनी दहशत है कि लोग घर से बाहर निकले से भी कतरा रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत करते हुए कुत्ते को पकड़वाने की मांग की है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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