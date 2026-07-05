चंपत राय के सामने पहुंचा था चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर हुआ विवाद, जांच में कई तथ्य सामने आए
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं। चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर हुआ विवाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सामने पहुंचा था। विवाद की पंचायत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय तक भी पहुंची थी।
यूपी के अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के बीच हुए विवाद की कड़ियां भी खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस जांच में इससे जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें आरोपितों से अलग-अलग पूछताछ कर तस्दीक किया जा रहा है। आयोध्या निवासी मंदिर से जुड़े कुछ लोगों तक भी विवाद पहुंचा था, जिन्होंने बाद में चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपितों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस जांच में उनके बयान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि चढ़ावे की रकम में हेराफेरी को लेकर हुए विवाद की पंचायत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय तक भी पहुंची थी।
चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपितों में शामिल रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को एक गार्ड द्वारा तलाशी के लिए रोके जाने की बात भी सामने आई है। गार्ड दूसरे गुट का करीबी था और एक बड़े के इशारे पर उसने टिन्नू को टोका था। इसे लेकर उनके बीच विवाद हुआ था। टिन्नू ने इसकी जानकारी चंपत राय को दी थी। अयोध्या निवासी धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे दावा करते हैं कि चढ़ावे की रकम में हेराफेरी और उसके बंटवारे को लेकर हुए विवाद की जानकारी उन्हें पांच जून को हुई थी।
आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी
उन्होंने छह जून को मंदिर में अपने करीबियों से इसकी तस्दीक भी कराई थी। कुछ दिन बाद उन्होंने भी मामले को लेकर पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। अयोध्या में मंदिर से जुड़े रहे लोगों के बीच यह मामला तेजी से पहुंचा था। अब पुलिस के सामने बयानों के जरिए इसकी तह तक पहुंचने की चुनौती है। एसआईटी और पुलिस को यह भी पता लगाना होगा आखिर आरोपितों के बीच विवाद कब शुरू हुआ और वे कब से चढ़ावे की रकम में हेराफेरी कर रहे थे।
आरोपितों से पूछताछ कर तस्दीक करने में जुटी पुलिस
पुलिस मामले में आरोपित अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव व टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस जांच में नए-नए तथ्य सामने आने के बाद आरोपितों से पूछताछ कर उन्हें तस्दीक करने का प्रयास कर रही है। ताकि पूरे खेल का सच और बड़ों की भूमिका भी सामने आ सके।
कल ट्रस्ट की अहम बैठक
उधर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सोमवार को प्रस्तावित बैठक को लेकर अय़ोध्या का माहौल गर्म है। सबकी नजरें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर हैं। बैठक में क्या फैसला होगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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