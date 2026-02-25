केडीए फ्लैट की किरायेदारी पर विवाद, शॉप कीपर एसोसिएशन के चेयरमैन-उपाध्यक्ष पर FIR
आरोप है कि इन लोगों ने नवीन मार्केट में केडीए के एक फ्लैट की किरायेदारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम करवा ली। कोतवाली पुलिस ने डीसीपी पूर्वी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतिभा शुक्ला के मुताबिक उनके पिता पदमाकर शुक्ला और उनके दोस्त एमसी पांडेय को यह फ्लैट आवंटित हुआ था।
यूपी के कानपुर में नवीन मार्केट शॉप कीपर एसोसिएशन के चेयरमैन और उपाध्यक्ष समेत चार नामजद और अज्ञात केडीए कर्मियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चेयरमैन और अध्यक्ष सगे भाई हैं। आरोप है कि आरोपितों ने नवीन मार्केट में केडीए के एक फ्लैट की किरायेदारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम करवा ली। कोतवाली पुलिस ने डीसीपी पूर्वी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पांडु नगर निवासी प्रतिभा शुक्ला के मुताबिक उनके पिता पदमाकर शुक्ला और उनके दोस्त एमसी पांडेय को नवीन मार्केट में फ्लैट नंबर 21 केडीए द्वारा आवंटित हुआ था। दोनों ने मिलकर यहां कार्यालय खोला। 2002 में पदमाकर शुक्ला का निधन हो गया। आरोप है कि उनके निधन के बाद नवीन मार्केट शॉप कीपर एसोसिएशन के चेयरमैन सुगनामल मंगतानी और उनके भाई पुरुषोत्तम मंगतानी ने फर्जी दस्तावेजों से किरायेदारी अपने नाम पर स्थानांतरित करा ली।
जिसकी शिकायत उनकी दिवगंत मां शांति शुक्ला ने केडीए से की थी। जांच के बाद केडीए ने दिसंबर 2024 को फर्जी किरायेदारी को निरस्त कर दिया। बावजूद इसके आरोपितों ने कब्जा नहीं छोड़ा। प्रतिभा ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने स्टांप पत्र शांति देवी के नाम पर खरीदा था जबकि उनकी मां का नाम शांति शुक्ला था। उनकी मां के अंग्रेजी में हस्ताक्षर हैं जबकि वह हिंदी में हस्ताक्षर करती थीं। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया कि पुरुषोत्तम मंगतानी, सुगनामल मंगतानी, बीबी मिश्रा, लवलीन शुक्ला और अज्ञात केडीए कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
प्रतीक की पत्नी है लवलीन
प्रतिभा ने बताया कि लवलीन उनके भाई प्रतीक की पत्नी है। आरोपियों ने उससे मिलीभगत कर कब्जे की वारदात को अंजाम दिया। आरोप लगाया कि लवलीन ने अपना पासपोर्ट अपनी सास के पते से बनवाया। इस मामले की जांच भी एडीसीपी कर रहे हैं।
2011 से गायब है भाई प्रतीक सीएम के आदेश से हो रही जांच
प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि उनका भाई प्रतीश शुक्ला अधिवक्ता था और पिता का कामकाज देखता था। वर्ष 2011 में वह अचानक लापता हो गया। जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने जांच के आदेश दिए। वर्तमान में एडीसीपी अर्चना सिंह मामले की जांच कर रही हैं।
