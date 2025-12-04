Hindustan Hindi News
यूपी में मकान कब्जे को लेकर विवाद, युवक को घर से बुलाकर मारी गोली, हालत गंभीर

यूपी में मकान कब्जे को लेकर विवाद, युवक को घर से बुलाकर मारी गोली, हालत गंभीर

शाहजहांपुर में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें मकान कब्जे के विवाद में एक युवक को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

Dec 04, 2025 11:00 pm ISTDinesh Rathour शाहजहांपुर (जलालाबाद)
यूपी के शाहजहांपुर में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें मकान कब्जे के विवाद में एक युवक को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक, रुस्तमपुर निवासी सरदार जगदीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह के मकान व जमीन को लेकर शाहजहांपुर के ग्राम चिनौर निवासी प्रतिपाल शर्मा से लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच यह मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित के परिवार के मुताबिक, आरोपी पिछले कई दिनों से मकान खाली कराने के लिए लगातार धमकी दे रहा था। परिजनों ने इसकी शिकायत करीब पांच दिन पहले पुलिस से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से आरोपी के हौसले बुलंद बने रहे।

परिजनों के अनुसार, गुरुवार शाम भी प्रतिपाल ने घर आकर दबंगई दिखाते हुए जल्द मकान छोड़ने की धमकी दी थी। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे वह अपने चार-पांच साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंचा। बाहर से आवाज देकर जगदीप को बुलाया और देखते ही गोली मार दी। गोली उसके कंधे में जा लगी, जिससे वह मौके पर ही गिरकर तड़पने लगा। चीख-पुकार सुनते ही परिवार के लोग बाहर आए, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां हालत गंभीर होने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

सूत्रों का कहना है कि प्रतिपाल ने उक्त संपत्ति लगभग आठ वर्ष पहले खरीदी थी, लेकिन तब से अब तक जगदीप ने कब्जा नहीं छोड़ा, जिससे विवाद और बढ़ गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार तोमर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद का प्रतीत हो रहा है। हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे।

