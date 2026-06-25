तेज रफ्तार स्कार्पियो में पति-पत्नी में खाने पर विवाद, कूदने की कोशिश ने मचाया अपहरण का हल्ला, फिर...
यूपी के मेरठ में तेज रफ्तार स्कार्पियो में पति-पत्नी में खाने पर विवाद ने अलग ही रूप दे लिया। पत्नी ने कूदने की कोशिश की तो अपहरण का हल्ला मच गया। पुलिस फास्ट हुई और किसी तरह गाड़ी की तलाश कर महिला को और उसके पति दोनों को थाने बुलाया गया।
यूपी के मेरठ में पति-पत्नी के विवाद ने पुलिस और प्रशासन में खलबली मचा दी। खाने में बाल निकलने पर बवाल इतना बढ़ गया कि चलती स्कार्पियो का गेट खोलकर पत्नी ने सड़क पर कूदने की कोशिश की। इस दौरान महिला के अपहरण का हल्ला मच गया। कुछ लोगों ने पुलिस को महिला के अपहरण की सूचना दे दी। सरेराह अपहरण की सूचना से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। तीन थानों की पुलिस और पांच टीमों को खोजबीन में लगाया गया। किसी तरह महिला और उसके पति का पता लगाया जा सका। महिला को थाने बुलाकर बयान कराए गए हैं। दिल्ली चले गए पति को भी बुलाया गया।
दरअसल दिल्ली रोड पर ब्रह्मपुरी रैपिड स्टेशन के पास मंगलवार रात स्कार्पियो का गेट खोलकर एक महिला ने बाहर कूदने का प्रयास किया। इस दौरान कार चालक ने वाहन नहीं रोका। पीछे स्कूटी पर आ रहे ट्रांसपोर्टर रोहित कपूर और उसके साथी को शक हुआ तो स्कार्पियो का पीछा कर वीडियो बना ली। रोहित ने इस वीडियो को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव शर्मा को दिया। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई और बताया गया कि किसी महिला का अपहरण किया गया है।
वीडियो को गंभीरता से लेते हुए परतापुर, ब्रह्मपुरी और टीपीनगर थाना पुलिस को कार की तलाश में लगाया गया। स्वाट टीम को भी कार्रवाई में लगाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बुधवार को पांच घंटे एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले खुद कैमरों की छानबीन में लगे रहे।
खाने में निकले बाल ने कराया बवाल
पुलिस ने 24 घंटे बाद स्कार्पियो मालिक का पता निकाल लिया और ये भी पता चल गया कि घटना अपहरण की नहीं थी। खुलासा हुआ कि दिल्ली के ओखला जामिया यूनिवर्सिटी के पास रहने वाले इमरान उर्फ राजा पुत्र युनूस प्रॉपर्टी कारोबारी है। इनकी शादी ब्रह्मपुरी खत्ता रोड निवासी निशा से हुई थी। फिलहाल इमरान ने लिसाड़ी गेट क्षेत्र में जीबीआई पार्क कॉलोनी में ही मकान लिया हुआ है और परिवार यहीं रहता है। कारोबार को लेकर इमरान रोजाना दिल्ली आना जाना करते है।
मंगलवार को इमरान परिवार के लिए होटल से खाना लेकर आए थे। इसी खाने में एक बाल निकल गया, जिसे लेकर पत्नी निशा ने कमेंट कर दिया। इस पर झगड़ा हो गया। बाद में पति पत्नी और बच्चे स्कार्पियो में सवार होकर दिल्ली रोड पर आईस्क्रीम खाने आए थे। यहां भी इसी बात पर झगड़ा हो गया। निशा ने झगड़े के दौरान चलती स्कार्पियो का गेट खोल दिया और बाहर कूदने की धमकी दी। बकौल पुलिस, इमरान थाना नशे में थे और उन्होंने वाहन नहीं रोका। इसी को लेकर अपहरण का हल्ला मच गया था।
पत्नी को भतीजी के यहां छोड़कर दिल्ली चला गया इमरान
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि विवाद के बाद इमरान स्कार्पियो लेकर परतापुर तक गया। इसके बाद वापस दिल्ली रोड पर कार माधवपुरम तक लाने के बाद सरस्वती लोक कॉलोनी की ओर से लिसाड़ी गांव की ओर कार लेकर गया। छानबीन में पता चला कि लिसाड़ी गांव में इमरान की भतीजी अतिका शाह अपने पति शाहरुख शाह के साथ रहती है। इमरान अपनी भतीजी के पास करीब 15 मिनट रुके और पत्नी-बच्चों को यहीं छोड़कर रात को ही दिल्ली चले गए थे। पुलिस ने निशा, उनके बच्चों और भतीजी अतिका शाह के बयान कराए हैं। वहीं, इमरान को फोन कर दिल्ली से मेरठ कार समेत बुलाया गया है।
फॉग लाइट और एलईडी के कारण नहीं दिखा नंबर
पुलिस अधिकारियों की मानें तो कार पर आगे फॉग लाइट और पीछे एलईडी लाइट नंबर प्लेट के आसपास लगाई हुई हैं। ऐसे में किसी भी कैमरे में कार का नंबर साफ नहीं दिख रहा है। फिलहाल गाड़ी की साफ फुटेज तो मिल गई है, लेकिन उसमें भी नंबर नहीं दिख रहा।
एसपी सिटी विनायक गोपल भोसले के अनुसार इमरान का अपनी पत्नी निशा से खाने में बाल निकलने के बाद विवाद हुआ था। इसी के कारण बीच सड़क पर कार का गेट खोलकर निशा ने बाहर कूदने की धमकी दी। लोगों को गलतफहमी हो गई कि अपहरण हुआ है। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए हैं और कार समेत इमरान को दिल्ली से मेरठ बुलाया गया है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।