बस्ती में झंडे, देवरिया में पोस्टर को लेकर विवाद, पीएसी तैनात; पुलिस-प्रशासन अलर्ट

बस्ती में गुरुवार को आधी रात के बाद अराजकतत्वों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। आग की सूचना पर पुलिस बल संग ही फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। उधर, देवरिया के महारानी चंडिका छात्रावास में आयोजित डांडिया में एक पोस्टर को लेकर गुरुवार की रात विवाद हो गया। 

Ajay Singh हिन्दुस्तान टीम, बस्ती/ देवरियाFri, 26 Sep 2025 01:26 PM
उत्तर प्रदेश के बस्ती में दुर्गा पूजा पंडाल के रास्ते और पुलिया की रेलिंग पर लगे झंडे को हटाए जाने और देवरिया के एक हॉस्टल में आयोजित डांडिया के कार्यक्रम में एक पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। बस्ती में गुरुवार को आधी रात के बाद अराजकतत्वों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। आग की सूचना पर पुलिस बल संग ही फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। दो समुदायों के बीच तनाव को बढ़ता देखकर गांव में पुलिस बल के साथ ही पीएसी भी तैनात कर दी गई है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रकरण में एक पक्ष हर्रैया विधायक के आवास पर पहुंच गया और मामले में उचित पुलिस कार्रवाई की मांग की। उधर, देवरिया के महारानी चंडिका छात्रावास में आयोजित डांडिया में एक पोस्टर को लेकर गुरुवार की रात विवाद हो गया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में युवक कोतवाली पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही दोनों युवकों को छोड़ने की बात कहने लगे। घंटे भर चले प्रदर्शन के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ।

बस्ती के हर्रैया थाना क्षेत्र के रजवापुर गांव में गुरुवार की शाम दो समुदायों के बीच विवाद भड़का था। आरोप है कि दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग चार बाइकों पर सवार होकर दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे और धमकी देने लगे तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। आक्रोशित भीड़ ने चार में एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। झंडा उखाड़ने और धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक पक्ष के लोग धरने पर बैठ गए। तनाव की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया।

एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, एएसपी श्यामाकांत, एसडीएम हर्रैया सत्येन्द्र सिंह, सीओ हर्रैया संजय सिंह फोर्स संग मौके पर पहुंच गए। अफसर आक्रोशित लोगों के मान-मनौव्वल में जुटे रहे। जबकि धरनारत लोग मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की मांग पर डटे रहे। उचित कार्रवाई के आश्वासन पर देर रात धरना समाप्त हुआ। मामला शांत होने के बाद मध्यरात्रि के बाद किसी अराजकतत्वों के गांव के बाहरी छोर पर खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। जिससे तनाव एक बार फिर बढ़ गया और गांव के पीएसी तैनात कर दी गई है। थाना प्रभारी तहसीलदार सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है।

देवरिया में पोस्टर को लेकर पुलिस ने दो को उठाया, कोतवाली में हंगामा

उधर, देवरिया शहर के महारानी चंडिका छात्रावास में गुरुवार की रात डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप है कि एक संगठन से जुड़े दो युवक गेट के पास एक पोस्टर लेकर खड़े हो गए। पोस्टर में लिखे एक शब्द को लेकर कुछ लोगों ने एतराज किया। इस बीच कोतवाली पुलिस वहां पहुंच गई और पोस्टर लेकर खड़े दोनों युवकों को हिरासत में ले लियागया। इसकी जानकारी जब संगठन से जुड़े युवकों को हुई तो वे बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंच गए और हंगामा करने लगे। साथ ही कोतवाली पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किया। एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। बाद में कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों को छोड़ दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ।

