Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में रास्ते के पानी को लेकर विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे से पीटा, महिला समेत तीन घायल

Mar 15, 2026 03:42 pm ISTDinesh Rathour बिजनौर
share

बिजनौर में रास्ते के पानी को लेकर विवाद हो गया थाना रास्ते में पानी बहने के कारण विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए।

यूपी में रास्ते के पानी को लेकर विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे से पीटा, महिला समेत तीन घायल

यूपी के बिजनौर में रास्ते के पानी को लेकर विवाद हो गया थाना रास्ते में पानी बहने के कारण विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्षेत्र के गांव सिक्कावाला निवासी वासु कुमार पुत्र श्रीपाल का आरोप है कि 8 मार्च की रात करीब साढ़े आठ बजे गांव की गली में पानी भरने को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर रात करीब दस बजे गांव के ही कुछ लोग लाठी-डंडे लेकर उसके घर पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें:डंडों से पीटा, दीवार पर सिर पटककर मारा, मासूम के शरीर पर बेरहमी के मिले 21 निशान

जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे गए हमलावर

पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान जब उसकी पत्नी उसे बचाने आई तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी, जिससे वह भी घायल हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के एक अन्य सदस्य को भी चोटें आई हैं। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर हमलावर वहां से फरार हो गए। घायलों को उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले जाया गया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावर जाते समय जान से मारने की धमकी भी देकर गए। घटना के बाद उसने बढ़ापुर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी खुलेआम धमकी देते घूम रहे है। उधर बढ़ापुर थाना प्रभारी निरीक्षक सर्वेंद्र शर्मा का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग, शाम को बुलडोजर ऐक्शन

दो पक्षों में मारपीट और पथराव में पांच घायल

वहीं दूसरी ओर मेरठ में भी मारपीट का मामला सामने आया है। लोहियानगर थाना क्षेत्र के अल्लीपुर निवासी पीड़िता भूरी पत्नी अनीश ने तहरीर देकर बताया कि गांव निवासी असद पुत्र नसरुद्दीन उसके चचिया ससुर कलवा को गालियां दे रहा था। उसके बेटे फरमान ने विरोध किया, जिससे विवाद बढ़ गया। असद ने राशिद, आबिद, साजिद समेत कई महिलाओं और अन्य लोगों के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की। दोनों पक्षों पे एक-दूसरे पर पथराव कर दिया। भूरी, उसकी बेटियां सोफिया व सुहाना तथा दूसरे पक्ष से साजिद और उसकी गर्भवती पत्नी रानी घायल हो गए। भूरी ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसके गले से सोने की हंसली छीन ली। संघर्ष के दौरान एक पालतू बिल्ली भी पथराव की चपेट में आ गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया।उधर, लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर का कहना है कि मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Bijnor News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |