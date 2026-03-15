यूपी में रास्ते के पानी को लेकर विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे से पीटा, महिला समेत तीन घायल

बिजनौर में रास्ते के पानी को लेकर विवाद हो गया थाना रास्ते में पानी बहने के कारण विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए।

यूपी के बिजनौर में रास्ते के पानी को लेकर विवाद हो गया थाना रास्ते में पानी बहने के कारण विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है

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क्षेत्र के गांव सिक्कावाला निवासी वासु कुमार पुत्र श्रीपाल का आरोप है कि 8 मार्च की रात करीब साढ़े आठ बजे गांव की गली में पानी भरने को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर रात करीब दस बजे गांव के ही कुछ लोग लाठी-डंडे लेकर उसके घर पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया।

जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे गए हमलावर पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान जब उसकी पत्नी उसे बचाने आई तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी, जिससे वह भी घायल हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के एक अन्य सदस्य को भी चोटें आई हैं। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर हमलावर वहां से फरार हो गए। घायलों को उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले जाया गया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावर जाते समय जान से मारने की धमकी भी देकर गए। घटना के बाद उसने बढ़ापुर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी खुलेआम धमकी देते घूम रहे है। उधर बढ़ापुर थाना प्रभारी निरीक्षक सर्वेंद्र शर्मा का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है।