बरेली में पटाखा जलाने को लेकर विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिलाओं से भी अभद्रता
संक्षेप: बरेली जिले के सुभाषनगर की ग्रीन वैली कॉलोनी में दीवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर मारपीट की गई। इसमें दो लोग घायल हो गए।
बरेली जिले के सुभाषनगर की ग्रीन वैली कॉलोनी में दीवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर मारपीट की गई। इसमें दो लोग घायल हो गए। सुभाषनगर पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित पक्ष ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है।
ग्रीन वैली कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार शर्मा ने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि दीवाली की रात पड़ोसी उनके घर में पटाखे और रॉकेट जलाकर फेंक रहे थे। इससे उन लोगों के कपड़े जल गए। विरोध किया तो गालीगलौज और मारपीट की गई। मारपीट में उनके बड़े भाई अशोक कुमार और पिता श्यामपाल शर्मा घायल हो गए। उन लोगों ने थाना सुभाषनगर में शिकायत की तो रात करीब डेढ़ बजे आरोपियों ने कुछ अन्य लोगों को बुलाकर हमला कर दिया। उन्हें घर से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गए।
घर की महिलाओं से भी अभद्रता की और फायरिंग करते हुए धमकी देकर फरार हो गए। सुभाषनगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो शुक्रवार को उन्होंने एसएसपी कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। साक्ष्य के रूप में मारपीट के वीडियो भी उन्होंने सौंपे हैं।