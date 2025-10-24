Hindustan Hindi News
बरेली में पटाखा जलाने को लेकर विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिलाओं से भी अभद्रता

संक्षेप: बरेली जिले के सुभाषनगर की ग्रीन वैली कॉलोनी में दीवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर मारपीट की गई। इसमें दो लोग घायल हो गए। 

Fri, 24 Oct 2025 02:53 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान
बरेली जिले के सुभाषनगर की ग्रीन वैली कॉलोनी में दीवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर मारपीट की गई। इसमें दो लोग घायल हो गए। सुभाषनगर पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित पक्ष ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है।

ग्रीन वैली कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार शर्मा ने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि दीवाली की रात पड़ोसी उनके घर में पटाखे और रॉकेट जलाकर फेंक रहे थे। इससे उन लोगों के कपड़े जल गए। विरोध किया तो गालीगलौज और मारपीट की गई। मारपीट में उनके बड़े भाई अशोक कुमार और पिता श्यामपाल शर्मा घायल हो गए। उन लोगों ने थाना सुभाषनगर में शिकायत की तो रात करीब डेढ़ बजे आरोपियों ने कुछ अन्य लोगों को बुलाकर हमला कर दिया। उन्हें घर से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गए।

घर की महिलाओं से भी अभद्रता की और फायरिंग करते हुए धमकी देकर फरार हो गए। सुभाषनगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो शुक्रवार को उन्होंने एसएसपी कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। साक्ष्य के रूप में मारपीट के वीडियो भी उन्होंने सौंपे हैं।

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
