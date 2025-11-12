Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDispute over burial of youth killed in blast; wife takes body back to Delhi from Meerut
ब्लास्ट में मारे गए युवक को दफनाने को लेकर रार, मेरठ से वापस दिल्ली शव ले गई पत्नी

Wed, 12 Nov 2025 09:57 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए मेरठ के मोहसिन को दफनाने को लेकर रार हो गई है। युवक का भाई दिल्ली से शव लेकर मेरठ आ गया था। परिवार वाले दफनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि युवक की पत्नी पहुंच गई और मेरठ में दफनाने से परिजनों को रोक दिया। घंटों इसे लेकर विवाद चलता रहा। अंतत: पति के शव को लेकर पत्नी वापस दिल्ली चली गई। 32 वर्षीय मोहसिन ई-रिक्शा चलाता था। लालकिले के सामने जाम में फंसने के कारण उसका रिक्शा फंस गया और वह भी ब्लास्ट का शिकार हो गया था।

मोहसिन का शव मंगलवार सुबह मेरठ पहुंच गया था। शव के साथ मोहसिन के भाई एवं अन्य परिजन और ससुराल पक्ष के लोग भी थे। मोहसिन के परिजन दफीना की तैयारी कर रह थे। इसी बीच पत्नी ने फोन करके दफीना रोकने की बात कही। वह दिल्ली से मेरठ पहुंच गई और दिल्ली में दफीना की जिद पर अड़ गई। पूरे दिन इसे लेकर विवाद होता रहा और दफीना टलता रहा। अंतत: पत्नी की बात मानी गई और शव को दिल्ली में ही दफीने के लिए लेकर चली गई।

दो साल से दिल्ली के दरियागंज में रहता था

मोहसिन का शव लेकर पहुंचे ससुर ने बताया कि मोहसिन पिछले दो साल से किराए का मकान लेकर दिल्ली में दरियागंज इलाके में रह रहा था। वहीं पत्नी सुल्ताना, बेटा अब्दुल आहद और बेटी हिब्जा भी रहती थी। वह अजमेरी गेट से लाल किला तक ई-रिक्शा चलाकर परिवार पाल रहा था।

बकौल निजाम, आमतौर पर मोहसिन शाम छह बजे तक परिवार के बीच पहुंच जाता था, लेकिन सोमवार को ऐसा नहीं हुआ। रात करीब 8:30 बजे जब वह घर पहुंचे तो सुल्ताना रो रही थी। उसने लाल किला मेट्रो के पास हुए धमाके की जानकारी दी। इस खबर ने उन्हें अनजाने खौफ से भर दिया। वह पैदल की दामाद की तलाश में निकल पड़े। जिस जगह धमाका हुआ था, वह जगह पूरी तरह से सील थी। चारों ओर अफरा-तफरी थी। लोगों ने बताया कि वहां मौजूद ई-रिक्शा ब्लास्ट वाली कार से 20-30 मीटर ही दूर था।

पुलिस वालों ने उन्हें अस्पताल जाने को कहा। वहां पहुंचने पर अनहोनी आखिर सच हो गई। वहां मोहसिन का शव था। शव देने के लिए उनका आधार कार्ड मांगा गया जो वह जल्दबाजी में घर पर भूल गए थे। कार्ड लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचे और शव लिया, तब तक निजाम नहीं समझ पा रहे थे कि यह खबर वह अपनी बेटी को कैसे देंगे।