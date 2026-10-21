भाजपा महिला जिलाध्यक्ष को लेकर हुई रार थाने पहुंची, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद केस

यूपी के बस्ती में भाजपा की रार थाने पहुंच गई है। महिला जिला अध्यक्ष के पद से छह दिन में ही हटाई गईं शैल त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला तो उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

बस्ती, निज संवाददाता। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के बस्ती जिले में महिला जिलाध्यक्ष पद को लेकर हुई रार थाने पहुंच गई है। छह दिन में ही महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पद से हटाई गई शैल त्रिपाठी ने अपने ही लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला तो उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया है। शैल त्रिपाठी भी इस केस के बाद रुकने को तैयार नहीं हैं। वह मामले को लखनऊ तक लेकर जाने और सीएम योगी से मुलाकात की कोशिश में जुट गई हैं।

शैल त्रिपाठी को 12 अक्टूबर को बीजेपी महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके छह दिन बाद ही 18 अक्टूबर को उन्हें हटाकर मंजू श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। शैली त्रिपाठी के मुताबिक यह सब जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्रा ने यह करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने उन पर दबाब भी बनाया था कि वे इस्तीफा दे दें। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें बिना बताए हटा दिया गया था।

जिलाध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा इस तरह से हटाने पर आक्रोशित शैल त्रिपाठी ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए संबंधित से दो लाख रुपए विवेकानंद मिश्रा ने बंद कमरे में लिए हैं। पार्टी में कई सक्रिय पदाधिकारी भी मौजूद थीं, उनमें से किसी को नहीं बनाया गया। यही नहीं उन्होंने अपने आरोपों में राष्ट्रीय महामंत्री हरिश द्विवेदी को भी घसीट लिया।

इसी के बाद शैल त्रिपाठी के खिलाफ मामले थाने पहुंचा और केस दर्ज करा दिया गया। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शैल त्रिपाठी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र और राष्ट्रीय महामंत्री हरिश द्विवेदी की छवि खराब करने के उद्देश्य से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बातें लिखी हैं।

जिले से भेजी गई लिस्ट में नही था शैल त्रिपाठी का नाम भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने शैल त्रिपाठी पर पलटवार भी किया है। उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी स्तर पर अनुशासनहीनता और झूठी बयानबाजी करने के लिए शैल त्रिपाठी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।