आपस में शादी करने वाले युवकों में शराब को लेकर विवाद, चाकू से गोदकर ली दोस्त की जान
यूपी के वाराणसी में शराब के लिए समलिंगी ने साथी ने ही अपने दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। एक साल पहले दोनों ने शादी की थी। घाट पर मुलाकात के बाद साथ-साथ जीने-मरने की कसमें खाई थीं।
वाराणसी में आपस में ही शादी करने वाले दो दोस्तों ने शराब को लेकर विवाद कर लिया और एक ने दूसरे की चाकू मारकर हत्या कर दी है। घटना वीडीए कॉलोनी (बजरडीहा भेलूपुर) में सोमवार की रात हुई। मारे गए युवक का नाम दीपांशु राय है। लगभग एक साल से दोनों कॉलोनी के फ्लैट में एक ही कमरे में पति-पत्नी की तरह रहते थे। दीपांशु के चाचा उत्तम राय की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के आरोप में कुश पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। वह मूलत: वाराणसी के ही सोनारपुरा का रहने वाला है।
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि कुश और दीपांशु ने एक साल पहले समलैंगिक विवाह कर लिया था। कुश साड़ी-लहंगा पहनकर पत्नी की तरह रहता था। दीपांशु का वीडीए कॉलोनी में अपना मकान है। एक साल पहले उसने कुश को अपने घर रख लिया था। सोमवार रात लगभग तीन बजे दोनों के बीच शराब को लेकर विवाद हो गया। इस पर कुश ने सब्जी काटने वाले चाकू से दीपांशु के पेट और सीने के नीचे पांच वार किए।
खुद ही पुलिस बुलाई, करता रहा गुमराह
दीपांशु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कुश ने ही पहले 108 नंबर पर सूचना को दी। जानकारी मिलते ही 108 नंबर मौके पर पहुंची लेकिन लौट गई। तब आरोपी ने 112 नंबर पर फोन किया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को आरोपी ने पहले गुमराह किया। खुद को दीपांशु का पत्नी बताते हुए चाकू मारने से इनकार करता रहा। कड़ाई से पूछताछ में वह टूट गया और पूरी घटना बताई।
हल्दी लगाकर खून रोकने का किया प्रयास
चाकू लगने से दीपांशु के शरीर से काफी मात्रा में खून निकल रहा था। तब कुश ने हल्दी लगाकर खून रोकने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ।
दोनों की घाट पर हुई थी मुलाकात
घाट पर जाने के दौरान दीपांशु और कुश पांडेय की जान-पहचान हुई थी। कुश पांडेय के पिता उदय नाथ पांडेय की मौत हो चुकी है। कुश लहंगा पहनता था। घूम-घूमकर पैसा भी मांगता था।
लोहता में भी चाकूबाजी
वहीं, लोहता में भी चाकूबाजी हुई है। क्षेत्र के छितौनी गांव में सोमवार रात मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश में लोग नशे में एक-दूसरे पर छीटांकसी कर रहे थे। इसे लेकर शुरू हुए विवाद में चाकूबाजी भी हुई। इसमें एक पक्ष के रामाश्रय राजभर, मनोज राजभर जबकि दूसरे पक्ष के सनोज राजभर, मनोज राजभर, लक्कड़ घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।