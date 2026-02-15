यूपी में मिट्टी खनन को लेकर विवाद, रुपये न देने पर चौकीदार ने कर दी ट्रैक्टर चालक की हत्या
शाहजहांपुर जिले में मिट्टी खनन को लेकर विवाद हो गया। मदनापुर थाना क्षेत्र के बंधा गांव में रविवार सुबह मिट्टी खनन को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय ट्रैक्टर चालक शोभित पाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
यूपी के शाहजहांपुर जिले में मिट्टी खनन को लेकर विवाद हो गया। मदनापुर थाना क्षेत्र के बंधा गांव में रविवार सुबह मिट्टी खनन को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय ट्रैक्टर चालक शोभित पाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि गांव के चौकीदार और उसके साथियों ने पहले शराब पीने के लिए रुपये मांगे और अपने घर मिट्टी डलवाने का दबाव बनाया। इंकार करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में सीएचसी ले जाए गए चालक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
परिजनों के मुताबिक शोभित रविवार सुबह करीब छह बजे गांव के ही एक ट्रैक्टर से वीरपाल के खेत में मिट्टी लेने गया था। खनन का काम चल ही रहा था कि गांव का चौकीदार जौहरी पुत्र बद्री अपने साथ उदयवीर, बलबीर और शिवजी को लेकर वहां पहुंच गया। आरोप है कि जौहरी ने ट्रैक्टर चालक से कहा कि उसके घर दो ट्रॉली मिट्टी डाली जाए और शराब पीने के लिए रुपये दिए जाएं। शोभित ने यह कहकर मना कर दिया कि वह खेत मालिक के कहने पर मिट्टी लेने आया है और बिना अनुमति कहीं और मिट्टी नहीं डाल सकता। इसी बात पर विवाद बढ़ गया।
लाठी-डंडो से पीटकर मार डाला
परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों से शोभित पर हमला कर दिया। मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि वह मौके पर ही गिर पड़ा। दूसरे ट्रैक्टर चालक अरुण शर्मा ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों के आक्रामक रवैये को देखकर जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। अरुण के शोर मचाने पर उसका चाचा श्यामबरन मौके पर पहुंचा, तब तक शोभित गंभीर रूप से घायल हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल शोभित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर फैलते ही गांव में भीड़ जमा हो गई और तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस टीम ने पहुंचकर हालात को संभाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पिता ने चौकीदार समेत पांच के खिलाफ दी है तहरीर
मृतक के पिता रामबरन ने थाने में तहरीर देकर पांच लोगों को नामजद किया है। उनका कहना है कि बेटे की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में खनन कार्य के दौरान दबंगई कर अवैध वसूली की जाती थी और विरोध करने वालों को धमकाया जाता था। शोभित द्वारा रुपये देने और मिट्टी डालने से मना करने पर उसे निशाना बनाया गया।
आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बन गया था चालक
शोभित पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर पर था। बड़ा भाई अंकित पाल गोरखपुर में शटरिंग का काम करता है। बहन सोनी और भाई अनुपम के बाद शोभित परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। उससे छोटी बहन रजनी की अभी शादी नहीं हुई है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह कम उम्र में ही ट्रैक्टर चलाने लगा था। पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। परिजनों के अनुसार वह बहनों की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था और घर के खर्च में सहयोग करता था।
हत्या के बाद परिजनों का हाल बेहाल
शोभित की हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां सुखविंदर उर्फ रामप्यारी बेटे के शव से लिपटकर बिलखती रहीं। घर पर रिश्तेदारों और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पिता रामबरन और अन्य परिजन सदमे में हैं। परिवार का कहना है कि शोभित कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था और उसकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था। घटना के बाद से घर में चूल्हा तक नहीं जला है। परिजनों ने सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मामले की जांच जारी है।
