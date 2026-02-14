Hindustan Hindi News
बिहारी जी मंदिर में दर्शन को आए श्रद्धालु से विवाद, गोस्वामी ने बेंत मारकर सिर फोड़ा

Feb 14, 2026 05:54 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
मथुरा में शनिवार को बांके मंदिर बिहारी मंदिर में दर्शन को आए श्रद्धालु से गोस्वामी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद गोस्वामी ने बैंत मारकर श्रद्धालु का सिर फोड़ दिया।

यूपी के मथुरा में शनिवार को बांके मंदिर बिहारी मंदिर में दर्शन को आए श्रद्धालु से गोस्वामी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद गोस्वामी ने बैंत मारकर श्रद्धालु का सिर फोड़ दिया। घटना के बाद श्रद्धालु लहूलुहान हो गया। इसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इधर सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने गोस्वामी को हिरासत में ले लिया। घटना को लेकर श्रद्धालुओं में रोष भी व्याप्त है। घटना राधा बल्लभ मंदिर के पास सीढ़ियों वाले मार्ग पर हुई।

जानकारी के अनुसार गाजीपुर निवासी कुशलेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए आए हुए थे। शनिवार को बांके बिहारी मंदिर के एक गोस्वामी किसी काम से जुगल घाट की ओर जा रहे थे। जब वह राधा बल्लभ मंदिर के पास सीढ़ियों वाले रास्ते पर पहुंचे, तभी वहां से गुजर रहे कुशलेंद्र से उनका विवाद हो गया। इस दौरान गोस्वामी ने श्रद्धालु पर बेंत से हमला कर दिया। एक बेंत श्रद्धालु के सिर पर जा लगी, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। श्रद्धालु के साथ मौजूद उसकी पत्नी उसे संभालती नजर आई। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह श्रद्धालु को बचाया। इस दौरान गोस्वामी गलियां बता रहा और कहता रहा जा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा।

बीच-बचाव में गोस्वामी ने मारा बैंत

श्रद्धालु कुशलेंद्र का आरोप है कि गोस्वामी किसी युवक से झगड़ रहे थे। बीच बचाव किया तो उस युवक को छोड़कर कुशलेंद्र से झगड़ने लगे। घटना की सूचना मिलते ही बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और आरोपी गोस्वामी को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे बांके बिहारी पुलिस चौकी ले गई। घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि आस्था के केंद्र वृंदावन में इस तरह की हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

27 फरवरी से 2 मार्च तक बांके बिहारी बरसाएंगे केसरिया रंग

ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले होली महोत्सव की तैयारियां भी जोरदार तरीके से जारी हैं। जिसके अंतर्गत 4 दिन लगातार आराध्य ठाकुर बांके बिहारी महाराज अपने भक्तों पर रंग बरसाएंगे। गुरुवार को मंदिर सेवायत इतिहासकार आचार्य प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी ने बताया कि पंच दिवसीय रंगोत्सव के अवसर पर जन-जन के आराध्य ठाकुर बांकेबिहारी महाराज 27 फरवरी रंगभरनी एकादशी से 2 मार्च चतुर्दशी तक सरस रंगीली होली का आनंद उठाते हुए स्वर्णरजत पिचकारी से केसरिया रंग बरसाएंगे। पर्व के सभी दिन दोनों समय ठाकुरजी को तरह तरह की ठंडाई, चाट व जलेबियों का विशेष भोग लगाया जाएगा और सफेद रंग की पोशाकें धारण कराई जाएंगी।

