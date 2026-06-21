7 महीने बाद भी नहीं थमी कानपुर पार्षदों और मेयर के बीच रार, अब CM योगी के जनता दरबार जाएंगे बागी

कानपुर में भाजपा बागी छह पार्षदों और मेयर प्रमिला पांडेय के बीच 7 महीने से चल रही जंग शांत होने के नाम नहीं ले रहा है। पार्षद, मेयर और उनके बेटे के कारनामों की शिकायत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष से भी कर चुके हैं। अब बागी पार्षद सीएम योगी के जनता दरबार में जाएंगे।

UP News: यूपी के कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के बागी छह पार्षदों और मेयर प्रमिला पांडेय के बीच रार खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। ये जंग पिछले सात महीने से चल रही है। बीते महीनों ने इन पार्षदों ने महापौर औऱ उनके बेटे अमित पांडेय बंटी के कारनामों की शिकायत उच्च स्तर तक कर चुके हैं। बागी पार्षद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब इन्होंने सीएम योगी के जनता दरबार में हाजिरी लगाने की ठानी है।

बागी पार्षद और सदन की चार बैठक से निष्कासित पवन गुप्त ने अपने पांचों पार्षदों से मंत्रणा करने के बाद तय किया है कि सीएम दफ्तर से बुलावा नहीं आता है तो वह सीएम के जनता दरबार में जाकर मुलाकात करेंगे। साथ ही शहर दौरे पर जो लिखित शिकायत दी थी, उसकी भी प्रति देंगे। मेयर प्रमिला पांडेय औऱ बागी पार्षद लक्ष्मी कोरी, विकास जायसवाल, अंकित मौर्या, आलोक, हरिस्वरूप और पवन गुप्त के बीच छिड़ी रार पर संगठन में भी धड़़ाबंदी दिख रही है।

वीआईपी गेट से अंदर गए थे पवन गुप्त सीएम के शहर आने पर बागी पार्षदों के अगुवाकार पवन गुप्त वीआईपी गेट से अंदर गए थे। अब कौन पवन गुप्त को अंदर ले गया है। इसको लेकर पार्टीजनों के बीच धड़ेबंदी दिखी। वहीं पहले साथ में जाने वाले संगठन को दो पदाधिकारी पवन के साथ अंदर नहीं गए थे। यह बात दीगर है कि बाद में वे भले ही गए हों। इससे स्पष्ट होता है कि संगठन में पवन औऱ महापौर को लेकर धड़ाबंदी है।

बैठक में होगा वरिष्ठ पदाधिकारी जिला प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से जब बागी पार्षद औऱ महापौर मिली थीं तो तय हुआ था कि सदन की हर बैठक में कोई न कोई जिले का वरिष्ठ पदाधिकारी बैठेगा। इसके साथ ही संगठन वार्डवार विकास कार्यों की सूची महापौर को देगा। साथ ही सदन से चार बार की बैठक से निष्कासित दोनों पार्षदों पर की गई कार्रवाई को वापस लिया जाएगा। इनमें से एक पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ है।