दिवाली पर पकड़े गए पटाखा को लेकर थाने में विवाद, हेड मोहर्रिर ने की आत्महत्या की कोशिश; हड़कंप

महराजगंज के निचलौल थाने पर तैनात एक हेड मोहर्रिर ने पटाखों को लेकर विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। ये पटाखे दिवाली पर पकड़े गए थे। मोहर्रिर ने आरोप लगाया कि उसे चोर घोषित कर बेइज्जती की गई। जबरन रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मामले की जांच की मांग की है।

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। उत्तर प्रदेश के महराजगंज के निचलौल थाने पर तैनात एक हेड मोहर्रिर ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके पीछे दिवाली पर पकड़े गए पटाखे को लेकर विवाद सामने आया है। मूल रूप से देवरिया के रहने वाला हेड मोहर्रिर पिछले कुछ सालों से निचलौल थाने पर तैनात है। सूत्रों का कहना है कि हेड मोहर्रिर के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह पकड़े गए पटाखे को बेच रहा है। इस पर थानेदार ने उसे फटकार लगाते हुए विभागीय कार्रवाई की हिदायत दी थी। कुछ ही समय बाद इस विवाद में नया मोड़ आ गया। कथित रूप से वाट्सएप स्टेटस पर एक चिट्ठी अपलोड कर हेड मोहर्रिर ने थानेदार और उनके कथित कारखास समेत 7 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। मोहर्रिर ने कहा कि उसे चोर घोषित कर बेइज्जती की गई। इससे वह आहत हुआ और आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। उसने अपने इस कदम के लिए आरोपितों को जिम्मेदार बताया।

हेड मोहर्रिर के जहरीला पदार्थ खा लेने की सूचना से थाने और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हेड मोहर्रिर को आनन-फानन में निचलौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर किया गया जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद एसपी स्तर से हेड मोहर्रिर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

पत्र वायरल होते ही मचा हड़कंप, इलाज के लिए कराया गया भर्ती सोशल मीडिया पर हेड मोहर्रिर का पत्र वायरल होते ही हड़कंप मच गया। इलाज के लिए उसे निचलौल सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार है। तबीयत खराब होने की वजह नशीला पदार्थ या जहरीला पदार्थ बताई जा रही है। हालांकि वह कौन सा जहरीला पदार्थ था इसकी जानकारी नहीं हो पाई है।

अमिताभ ठाकुर ने की जांच की मांग आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने निचलौल थाने के हेड मुहर्रिर विशाल सिंह के कथित व्हाट्सएप स्टेटस में सामने आए हस्तलिखित पत्र के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्र में इंस्पेक्टर पर जब्त पटाखों में से कुछ निकालने, दबाव बनाकर अन्य लोगों को देने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। कई अन्य लोगों के नाम भी लिखे होने की बात कही गई है। संगठन ने डीजीपी को पत्र भेजकर आरोपों, जब्त पटाखों के अभिलेख, वीडियो, सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्यों की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने की मांग की है। विशाल सिंह के जहरीला पदार्थ खाने के बाद जिला अस्पताल में इलाजरत होने की बात कही गई है।