गोरखपुर में परीक्षा खत्म होने के बाद विवाद, डीबी इंटर कॉलेज में ईंट मारकर इंटर के छात्र की हत्या
गोरखपुर में इंटर की परीक्षा के बाद कुछ छात्रों के बीच विवाद हो गया। मारपीट के दौरान एक छात्र की कुछ लोगों ने ईंट मारकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद शव बृहस्पतिवार की देर शाम घर पहुंचा जहां कोहराम मच गया।
यूपी के गोरखपुर में इंटर की परीक्षा के बाद कुछ छात्रों के बीच विवाद हो गया। मारपीट के दौरान एक छात्र की कुछ लोगों ने ईंट मारकर हत्या कर दी। घटना पादरी बाजार कोतवाली इलाके के बेनीगंज स्थित डीबी इंटर कॉलेज की है। बुधवार की शाम को यहां इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने खूनी रूप ले लिया। कुछ लोगों ने एक छात्र की ईंट मारकर अधमरा कर दिया। घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से केजीएमयू रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
जानकारी के मुताबिक, कुशीनगर जनपद के अहिरौली इलाके के सोमली पेमली निवासी जनार्दन सिंह लगभग 14 साल पहले शाहपुर इलाके के तिनकोनिया नंबर एक स्थित सरदार पटेल नगर कॉलोनी में मकान बनवाया हैं। उनकी पत्नी दो बेटे और बेटी यहां रहते हैं। जबकि वह विदेश में काम करते थे। इस समय कई महीने से घर पर है। उनका 18 वर्षीय बेटा अंकूर सिंह पादरी बाजार स्थित ईस्टर्नपुर में सेंट मेरीज इंटर कॉलेज में इस वर्ष इंटर का छात्र था। उसकी सेंटर डीबी इंटर कॉलेज में गई थी। बुधवार को दुसरी पाली में वह फिजिक्स का परीक्षा देने गया था। आरोप है की परीक्षा खत्म होने के बाद साइकिल स्टैंड में एम्स इलाके के किसी छात्र से उसकी मामूली बात पर बहस हो गई। इसी दौरान आरोपी छात्र ने ईट से छात्र पर हमला कर दी, सिर में गंभीर चोट लगने से छात्र वहीं गिरकर अचेत हो गया। जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया।
इलाज के दौरान छात्र की मौत
सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ छात्र को जिला अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टरों ने गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दी। परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां भी डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखकर लखनऊ रेफर कर दिया। परिजन रात 1 बजे के करीब लखनऊ लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। मृतक के भाई अमन सिंह ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दे दी है पुलिस आरोपी नाबालिक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
छात्र का बड़ा भाई करता है बीटेक, बहन करती है कानपुर में पढ़ाई
पादरी बाजार के ईस्टर्नपुर स्थित सेंट मेरीज इंटर कालेज में इंटर में पढ़ने वाले छात्र अंकूर सिंह की डीबी इंटर कॉलेज में ईट से मारकर हत्या कर दी गई। उसका बड़ा भाई अमन सिंह उत्तराखंड में बीटेक करता हैं। जबकि बहन कानपुर में पढ़ाई करतीं हैं। भाई की हत्या से सभी सदमे में हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें