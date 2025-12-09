कफ सिरप कांड के आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित टाटा कोर्ट में पेश, 2 गुट आमने-सामने
कफ सिरप कांड में आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा को आज लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड पर बहस हुई है, लेकिन अभी कोई आदेश आया नहीं। इससे पहले कोर्ट परिसर में वकीलों के दो गुट आमने-सामने आ गया।
यूपी के कफ सिरप कांड में आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा को आज लखनऊ की अदालत में पेश किया गया। रिमांड पर बहस हुई है, कोई आदेश आया नहीं। इसके पहले पेशी के दौरान कचहरी परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी पड़ी। कोर्ट परिसर में वकीलों के दो गुट आमने-सामने आ गए। इस बीच नारेबाजी शुरू हो गई। कचहरी परिसर में PAC, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और अदालत परिसर में हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
दोनों आरोपी लखनऊ जेल में बंद हैं। कफ सिरप के आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा को आज सुबह जेल से लखनऊ कोर्ट लाया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश होना था। इस बीच कचहरी में वकीलों के दो गुट आमने सामने। एक पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ “बच्चों के हत्यारों को फांसी दो” के नारे लगाए, जबकि दूसरा पक्ष आरोपियों के बचाव में खड़ा हो गया। नारेबाज़ी और बहस के कारण माहौल कुछ समय के लिए बेहद गर्म हो गया। स्थिति गंभीर होती देख पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज़ से दोनों आरोपियों को लॉकअप से बाहर नहीं निकाला, ताकि किसी संभावित हमले को रोका जा सके। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया।
कोडीन युक्त सिरप की जांच के लिए एसआईटी बनेगी
वहीं इससे बीते दिन यूपी डीजीपी ने कहा कि कोडीन युक्त सिरप की तस्करी और फर्जी दस्तावेजों से बनी मेडिकल फर्मों के वित्तीय लेन-देन की जांच अब प्रदेश स्तरीय एसआईटी भी करेगी। इस एसआईटी का गठन जल्दी ही कर लिया जाएगा। इसका प्रभारी आईजी स्तर का अधिकारी होगा। यह एसआईटी वर्तमान में चल रही सभी जांचों की नियमित समीक्षा भी करेगी। साथ ही वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्यों की भी जांच करेगी। इसमें दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।