कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही का FIR में बढ़ा नाम, सरेंडर की दी अर्जी

Cough Syrup Case : प्रतिबन्धित कफ सिरप के मामले में एसटीएफ को बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के खिलाफ कई और साक्ष्य मिले हैं। इस पर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में दर्ज एफआईआर में उसका नाम बढ़ा दिया गया है। पिछले कई महीनों से दबाव के चलते आलोक का नाम एफआईआर में नहीं बढ़ाया जा रहा था। पूर्व बाहुबली सांसद के बेहद करीबी इस बर्खास्त सिपाही का नाम उसके साथ रहे अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद तेजी से सामने आया।

वारंट लगेगी पुलिस पुलिस जल्दी ही बर्खास्त सिपाही का गैर जमानती वारंट लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। इसके बाद भी वह हाथ नहीं आया तो कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही उसकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी जाएगी। उधर, इस प्रकरण के लिए गठित एसआईटी ने गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई आगे बढ़ा दी है।

लुक आउट नोटिस जारी एसटीएफ ने शुभम जायसवाल, वरुण समेत तीन लोगों के बाद अब फरार चल रहे बर्खास्त सिपाही का लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। वह अन्य आरोपियों के साथ पहले दुबई जा चुका है। आशंका जताई जा रही थी कि कहीं बर्खास्त सिपाही भी विदेश न भाग जाए। इस वजह से ही एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है।

बाहुबली के इलाके की वोटर सूची में हैं बर्खास्त सिपाही एसटीएफ सूत्रों का दावा है कि पूर्व सांसद की शह पर बर्खास्त सिपाही बचता रहा है। इस समय भी पूर्व सांसद ने ही उसे शरण दिला रखी है। सोमवार को दोपहर में यह चर्चा भी रही कि पूर्व सांसद के एक ठिकाने से बर्खास्त सिपाही को पकड़ लिया गया है हालांकि बाद में यह सूचना अफवाह निकली।