Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdismissed constable s name added to fir in cough syrup case surrenders
कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही का FIR में बढ़ा नाम, सरेंडर की दी अर्जी

कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही का FIR में बढ़ा नाम, सरेंडर की दी अर्जी

संक्षेप:

पुलिस जल्दी ही बर्खास्त सिपाही का गैर जमानती वारंट लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। इसके बाद भी वह हाथ नहीं आया। कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही उसकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी जाएगी। उधर, इस प्रकरण के लिए गठित SIT ने गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई आगे बढ़ा दी है।

Tue, 2 Dec 2025 10:12 AMAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

Cough Syrup Case : प्रतिबन्धित कफ सिरप के मामले में एसटीएफ को बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के खिलाफ कई और साक्ष्य मिले हैं। इस पर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में दर्ज एफआईआर में उसका नाम बढ़ा दिया गया है। पिछले कई महीनों से दबाव के चलते आलोक का नाम एफआईआर में नहीं बढ़ाया जा रहा था। पूर्व बाहुबली सांसद के बेहद करीबी इस बर्खास्त सिपाही का नाम उसके साथ रहे अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद तेजी से सामने आया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वारंट लगेगी पुलिस

पुलिस जल्दी ही बर्खास्त सिपाही का गैर जमानती वारंट लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। इसके बाद भी वह हाथ नहीं आया तो कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही उसकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी जाएगी। उधर, इस प्रकरण के लिए गठित एसआईटी ने गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई आगे बढ़ा दी है।

लुक आउट नोटिस जारी

एसटीएफ ने शुभम जायसवाल, वरुण समेत तीन लोगों के बाद अब फरार चल रहे बर्खास्त सिपाही का लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। वह अन्य आरोपियों के साथ पहले दुबई जा चुका है। आशंका जताई जा रही थी कि कहीं बर्खास्त सिपाही भी विदेश न भाग जाए। इस वजह से ही एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है।

बाहुबली के इलाके की वोटर सूची में हैं बर्खास्त सिपाही

एसटीएफ सूत्रों का दावा है कि पूर्व सांसद की शह पर बर्खास्त सिपाही बचता रहा है। इस समय भी पूर्व सांसद ने ही उसे शरण दिला रखी है। सोमवार को दोपहर में यह चर्चा भी रही कि पूर्व सांसद के एक ठिकाने से बर्खास्त सिपाही को पकड़ लिया गया है हालांकि बाद में यह सूचना अफवाह निकली।

बर्खास्त सिपाही वैसे तो लखनऊ के मालवीय नगर का रहने वाला है। पर, उसका नाम जौनपुर के बाहुबली के इलाके से बने वोटर लिस्ट में भी है। एसआईआर का फार्म भी उसके नाम से भरा गया है। एसटीएफ ने इस बिन्दु पर भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। यह भी पता किया जा रहा है कि क्या उसने अपना नाम लखनऊ की वोटर सूची से हटवा लिया है अथवा बाहुबली के कहने पर उनके इलाके की वोटर सूची में बर्खास्त सिपाही ने अपना नाम डलवाया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में कोरियर की आड़ में सेक्स रैकेट, दिल्ली तक भेजी जाती हैं लड़कियां
ये भी पढ़ें:यूपी में फिर बिजली के रेट बढ़ाने की कोशिश में पावर कॉरपोरेशन, दाखिल किया एआरआर
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |