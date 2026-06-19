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पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बर्खास्त सिपाही, पत्नी और साथी भी गिरफ्तार, खुल गई पूरी हिस्ट्रीशीट

Dinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
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बरेली पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसाने और तीन लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में 25 हजार रुपये के इनामी व बर्खास्त सिपाही सुरकेश शर्मा समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरकेश शर्मा के साथ उसकी पत्नी कृतिका शर्मा और साथी ओमवीर को भी पकड़ा गया है।

पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बर्खास्त सिपाही, पत्नी और साथी भी गिरफ्तार, खुल गई पूरी हिस्ट्रीशीट

Bareilly News: यूपी के बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25 हजार के इनामी बर्खास्त सिपाही, पत्नी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। बर्खास्त सिपाही पर पीड़ित को फर्जी मुकदमे में फंसाने और तीन लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप था। सुरकेश शर्मा के साथ उसकी पत्नी कृतिका शर्मा और साथी ओमवीर को भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भमोरा थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी अंकुर मिश्रा उर्फ प्रभात मिश्रा ने गुरुवार को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और मुकदमे से राहत दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रुपये न देने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में भमोरा पुलिस ने सुरकेश शर्मा समेत 11 लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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सदर नगर पुल के पास से दबोचे गए तीनों

एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भमोरा पुलिस ने शुक्रवार सुबह मुखबिर की सूचना पर सदर नगर पुल के पास घेराबंदी कर 25 हजार के इनामी सुरकेश शर्मा, उसकी पत्नी कृतिका शर्मा और ओमवीर को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

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चंदौली से बर्खास्त हुआ था सिपाही

पुलिस के अनुसार सुरकेश शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था और चंदौली में तैनाती के दौरान आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों के चलते कुछ महीने पहले उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके खिलाफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी शिकायत की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ भमोरा, सुभाषनगर और इज्जतनगर समेत विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, रंगदारी, दुष्कर्म, पाक्सो और एससी-एसटी एक्ट सहित 18 मुकदमे दर्ज हैं।

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गिरोह में महिलाएं भी शामिल

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में सुरकेश शर्मा की पत्नी समेत कई महिलाएं भी शामिल हैं। मुकदमे में नामजद 11 लोगों में से तीन की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। महिलाओं की मदद से उसने पहले भी कई लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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