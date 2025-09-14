दिशा पाटनी के परिवार को पुर्तगाल से मिली धमकी, 2 मिनट के ऑडियो में ली फायरिंग की जिम्मेदारी

अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर महिलाओं को लेकर की गई बयानबाजी के संबंध में टिप्पणी की थी। रोहित गोदारा ने मीडिया को भेजे सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट और 1.53 मिनट के ऑडियो में इसी का जवाब देने के लिए फायरिंग की बात कही है।

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर में शुक्रवार तड़के हुई फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी। जांच में सामने आया है कि रोहित गोदारा ने इसके संबंध में दिल्ली की मीडिया को टेक्स्ट के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, जिसमें उसने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। जिस मोबाइल नंबर से यह ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई है, पुलिस जांच में वह नंबर पुर्तगाल का निकला। अब पुलिस की छह और एसटीएफ की तीन टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं।

बता दें कि अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने 29 जुलाई को संत प्रेमानंद और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर महिला को लेकर की गई बयानबाजी के संबंध में टिप्पणी की थी। गोल्डी बराड़ गैंग के रोहित गोदारा ने मीडिया को भेजे सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट और 1.53 मिनट के ऑडियो में इसी बयानबाजी का जवाब देने के लिए फायरिंग की बात कही है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि दिशा पाटनी के घर फायरिंग के बाद शूटर नैनीताल रोड की ओर से भागे हैं और भोजीपुरा टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज मिली है। इसके आधार पर पुलिस बाइक पर पीछे बैठे शूटर की स्केच तैयार करा रही है। इसके आगे की फुटेज के लिए पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल दिशा पाटनी के घर पुलिस तैनात है और अधिकारी पल-पल की अपडेट ले रहे हैं।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रोहित गोदारा राजस्थान से वांछित अपराधी है और मई 2024 में उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उसकी पोस्ट पर सबसे पहले वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण के नाम लिखे हैं। ये दोनों ही इन दिनों विदेश में हैं और वीरेंद्र चारण का भी लुकआउट नोटिस जारी है।

जांच में जुटीं पुलिस की छह और एसटीएफ की तीन टीमें एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस की छह टीमें घटना के खुलासे पर काम कर रही हैं। एसपी सिटी, एसपी नॉर्थ, एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक उनका नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे मामले की निगरानी वह स्वयं कर रहे हैं। इसके अलावा नोएडा, बरेली और मेरठ की एसटीएफ की टीमें भी घटना के खुलासे में लगी हुई हैं।

अभिनेत्री ने पिता और बहन से की बात बरेली पुलिस ने घटना के संबंध में मुंबई पुलिस को भी सूचना दे दी है। हालांकि दिशा पाटनी इन दिनों भारत से बाहर हैं लेकिन मुंबई में उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने फोन पर अपने पिता जगदीश पाटनी और बहन खुशबू पाटनी से बात करके घटना की जानकारी ली है। अभिनेत्री का स्टाफ लगातार उनके पिता के संपर्क में है।