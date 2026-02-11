Hindustan Hindi News
प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स को नंबर देने के लिए परीक्षक और स्कूल क्लर्क के बीच हो रही थी बात; परीक्षा रद्द

संक्षेप:

मामला संज्ञान में आने के बाद विद्यालय में हुई सभी विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। अन्य परीक्षा केन्द्रों पर तारीख निर्धारित कर प्रयोगात्मक परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसकी जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के अपर सचिव को सौंपी गई है।

Feb 11, 2026 08:05 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
उत्तर प्रदेश के देवरिया के भटनी विकास खंड क्षत्र के एक विद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा को नियुक्त बाह्य परीक्षक और विद्यालय के लिपिक का एक ऑडियो वायरल हुआ है। प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पादन कराने और विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने को लेकर कथित रूप से धन लेन-देन की बात कही जा रही है। हालांकि वायरल हो रहे ऑडियो की सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ नहीं करता है।

मामला संज्ञान में आने के बाद विद्यालय पर हुए सभी विषयों के प्रयोगात्मक परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और अन्य परीक्षा केन्द्र पर तिथि निर्धारित कर प्रयोगात्मक परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसकी जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के अपर सचिव को सौंपी गई है।

जिले में दूसरे चरण में 2 से 13 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रयोगात्मक परीक्षा को सकुशल व पारदर्शी तरीके से सम्पादित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भटनी विकास खंड के घांटी स्थित एक विद्यालय पर भौतिक विज्ञान के प्रयोगात्मक परीक्षा को कराने के लिए बस्ती जिले के एक बाह्य परीक्षक को नियुक्त किया गया था। बाह्य परीक्षक व विद्यालय के लिपिक के बीच का एक ऑडियो वायरल हो गया है।

बताया जा रहा है कि ऑडियों में प्रयोगात्मक परीक्षा को सम्पादित कराने और विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने के कथित रूप से धन की लेन-देन की बात हो रही है। ऑडियो का संज्ञान उ.प्र. माध्मिक शिक्षा परिषद के सचिव ने लिया है और इसकी जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के अपर सचिव को नामित किया। वहीं मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस विद्यालय की सभी विषयों के प्रयोगात्मक परीक्षा को निरस्त कर दिया। किसी दूसरे परीक्षा केन्द्र पर संबंधित विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा पुन: कराने का निर्देश दिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

