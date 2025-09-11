6 राज्य कर अधिकारियों में अनुशासनिक कार्रवाई, पान मसाला कंपनियों से सांठगांठ करने का आरोप

योगी सरकार ने पान मसाला कंपनियों के साथ सांठगांठ करने के आरोप में नोएडा में रहने वाले छह राज्य कर के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन अधिकारियों को एक दिन पहले ही तबादला कर दूसरे जिलों में भेजा गया है।

योगी सरकार ने पान मसाला कंपनियों के साथ सांठगांठ करने के आरोप में गौतमबुद्ध नगर में रहने वाले छह राज्य कर के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन अधिकारियों को एक दिन पहले ही नोएडा से स्थानांतरित करते हुए दूसरे जिलों में भेजा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि इनमें से ही कुछ अधिकारियों ने अपर आयुक्त आईएएस अधिकारी संदीप भागिया के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगवाया था।

अपर आयुक्त मुरादाबाद विवेक आर्या व संयुक्त आयुक्त प्रयागराज आलोक कुमार पर नोएडा में तैनाती के दौरान पान मसाला की पकड़ी गई गाड़ियों का वजन न कराने, भौतिक सत्यापन में अनियमितता करने, कम अर्थदंड जमा कराने, और कर चोरी करने वालों से साठगांठ करने का आरोप है। सहायक आयुक्त अयोध्या रोहित रावत राज्य कर सचल दल यूनिट-दो नोएडा में रहने के दौरान पान मसाल गाड़ी संख्या एनएल 01 एन 7604 पकड़ने के बाद भी मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए छोड़ने का आरोप है।

सहायक आयुक्त हाईकोर्ट लखनऊ प्रियंका पर आरोप हैं कि नोएडा में रहने के दौरान उन्होंने पान मसाला गाड़ी एचआर-69 सी 6772 पकड़ने के बाद भी मनमाना रवैया अपनाते हुए सांठगांठ करते हुए छोड़ दिया। सहायक आयुक्त हाईकोर्ट प्रयागराज वंदना सिंह पर आरोप हैं कि नोएडा में रहने के दौरान पान मसाला गाड़ी संख्या एचआर-55 एके 1400 को सांठगांठ करते हुए छोड़ दिया। सहायक आयुक्त महोबा शिखा सिंह पर आरोप है कि पान मसाला गाड़ी एनएल-01 एन 6236 को पकड़ने के बाद छोड़ दिया। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच मंडलायुक्त अलीगढ़ को सौंपी गई है।