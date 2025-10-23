Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsdischarged from hospital just 3 hours after delivery woman dies due to excessive bleeding
डिलीवरी के 3 घंटे बाद ही अस्पताल से कर दिया डिस्चार्ज, हद से ज्यादा ब्लीडिंग से महिला ने दम तोड़ा

संक्षेप: महिला की मौत के बाद उसके परिवार ने आरोप लगाया कि स्टाफ ने मंगलवार शाम 5 बजे वर्षा को छुट्टी देकर घर भेज दिया। बुधवार की सुबह 11 बजे वर्षा को अधिक खून बहने लगा। वह बेहोश होकर गिर गई। एंबुलेंस का फोन नहीं लगा, इस वजह से उसे ऑटो में बिठाकर सीएचसी ले जाना पड़ा।

Thu, 23 Oct 2025 08:37 AMAjay Singh संवाददाता, आगरा
उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही ने प्रसूता की जान ले ली। उसे प्रसव के तीन घंटे बाद ही छुट्टी दे दी गई थी। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। सुनील वाल्मीकि पुत्र माधव निवासी चाचीपुरा खंडेर का आरोप है उनकी पत्नी वर्षा (उम्र 28 वर्ष) को प्रसव पीड़ा होने पर मंगलवार दोपहर एक बजे करीब सीएचसी फतेहाबाद पर भर्ती कराया। यहां दोपहर 2. 30 बजे करीब वर्षा ने बच्चे को जन्म दिया। एएनएम ने एक हजार रुपये मांगे। तब पांच सौ रुपये दे दिए।

दाई और एंबुलेंस चालक और सफाई कर्मचारी ने भी पैसे मांगे। सभी को पैसे दिए। अस्पताल स्टाफ ने मंगलवार शाम पांच बजे वर्षा को छुट्टी देकर घर भेज दिया। बुधवार सुबह 11 बजे वर्षा को अधिक खून बहने लगा। वह बेहोश होकर गिर गई। एंबुलेंस का फोन नहीं लगा, इसलिए ऑटो में बिठाकर सीएचसी ले गए। यहां डाक्टरों ने आगरा के लिए रेफर कर दिया। एसएन मेडिकल में इलाज के दौरान वर्षा की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक सीएचसी से उन्हें प्रसव के तीन घंटे बाद ही घर भेज दिया।

शमसाबाद में भी दी गई थी एक घंटे में छुट्टी

बीते दिनों शमसाबाद सीएचसी पर भी नगला सूरजभान निवासी राजकुमार की पत्नी गीता देवी (20) को प्रसव के घंटे भर बाद ही छुट्टी दे दी गई थी। घर पहुंचकर गीता देवी की तबियत खराब हो गई। उसकी मौत हो गई थी।

सपा नेता ने लगाया आरोप

सपा नेता ऋषि वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि प्रसूता को अस्पताल से जल्दी घर भेज दिया गया। उसके परिवारीजनों से पैसों की वसूली भी की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।

क्या बोले सीएचसी प्रभारी

सीएचसी प्रभारी डा.उदय रावल ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है। इसकी जांच कराई जाएगी। इस मामले में यदि कोई लापरवाही बरती गई है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
