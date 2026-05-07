राधारानी मंदिर में हादसा टला: रेलिंग में आया करंट, श्रद्धालुओं को लगे झटके, रस्सा लगाकर कराए गए दर्शन
मथुरा जिले के बरसाना में मौजूद राधा रानी मंदिर में हादसा टल गया। मंदिर की रेलिंग में गुरुवार को अचानक से करंट उतर आया, जिससे श्रद्धालुओं को कईझटके लगे। दर्शन के दौरान करंट आने से मंदिर में अफरातफरी मच गई।
Mathura News: मथुरा जिले के बरसाना में मौजूद राधा रानी मंदिर में हादसा टल गया। मंदिर की रेलिंग में गुरुवार को अचानक से करंट उतर आया, जिससे श्रद्धालुओं को कईझटके लगे। दर्शन के दौरान करंट आने से मंदिर में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आनन-फानन में मंदिर के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं को रेलिंग से दूर कर रस्सा लगाकर दर्शन कराए।
गुरुवार दोपहर 12:30 बजे राधा रानी मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। तभी जगमोहन के सामने लगी लोहे व स्टील की रेलिंग में अचानक से करंट आ गया। जो श्रद्धालु रेलिंग के पास खड़े थे, उन्हें करंट के झटके लगे तो हड़कंप मच गया। श्रद्धालुओं के शोर करने पर सेवायत उमाशंकर गोस्वामी ने मंदिर सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर मंदिर की लाइट बंद कराई। उसके बाद पुलिस और सुरक्षा गार्डों ने मंदिर में रस्सा लगाकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए। इसके बाद बिजलीकर्मी बुलाकर मंदिर की लाइट चेक करायी तो पाया रेलिंग में अर्थिंग आ रही थी। जिसकी वजह से रेलिंग में श्रद्धालुओं को करंट के झटके महसूस हुए।
मंदिर प्रबंधन की चूक
श्रद्धालुओं की माने तो मंदिर की रेलिंग में पहली बार करंट नहीं आया, इससे पहले कई बार रेलिंग में करंट आ चुका है। किंतु मंदिर प्रबंधन कमेटी इस तकनीकी कमी को दूर नहीं करा सकी। गनीमत रही कि यह करंट अर्थिंग की वजह से आया, अगर यह सीधा करंट आता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।