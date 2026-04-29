मानवाधिकार आयोग के आदेश पर दो जजों में मतभेद, एक जज ने की टिप्पणी, दूसरे ने जताई असमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की याचिका में बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के 588 मदरसों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा को जांच के निर्देश दिए हैं।

Allahabad Highcourt: यूपी के 588 मदरसों की जांच में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों ने मत भिन्नता जताई है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की याचिका में बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के 588 मदरसों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा को जांच के निर्देश दिए हैं।

आयोग के समक्ष की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ये मदरसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे हैं, इनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और शिक्षकों की भर्ती रिश्वत लेकर की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने आर्थिक अपराध शाखा को जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपने आदेश कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भ्रष्टाचार व अनुदान जैसे मामलों में कैसे दखल दे सकता है जबकि उसका काम केवल मानवाधिकारों (जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा) की रक्षा करना है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने अपने आदेश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली और उसके अधिकार क्षेत्र पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग उन मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग कोई ट्रिब्युनल नहीं हैं जो मुकदमों की सुनवाई करे।

आयोग को लगता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित अदालत में शिकायतकर्ता बन सकता है या एफआईआर दर्ज करा सकता है। जस्टिस श्रीधरन ने टिप्पणी की कि जब मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) होती है या अलग-अलग समुदाय के लोगों को सार्वजनिक स्थान पर साथ बैठने के कारण परेशान किया जाता है, तब आयोग स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? कोर्ट ने कहा कि यह मामला जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट में लाया जाना चाहिए था, न कि मानवाधिकार आयोग के पास। ​वहीं, बेंच के दूसरे न्यायमूर्ति विवेक सरन ने जस्टिस श्रीधरन की टिप्पणियों से असहमति जताई। न्यायमूर्ति सरन ने अपने अलग आदेश में स्पष्ट किया कि जिस समय आदेश लिखवाया जा रहा था, उस समय याची के वकील केवल स्थगन की मांग कर रहे थे और मामले पर बहस नहीं कर रहे थे। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से भी कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व मौजूद नहीं था। स्थगन का विरोध केवल सरकारी वकील द्वारा किया गया।