Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDisabled seriously ill sent 40 km away committee formed under CDO to investigate teacher samayojan
समायोजन में खेल! दिव्यांगों और गंभीर बीमार शिक्षिकाओं को भेजा 40 KM दूर, अब DM तलब की पूरी लिस्ट

समायोजन में खेल! दिव्यांगों और गंभीर बीमार शिक्षिकाओं को भेजा 40 KM दूर, अब DM तलब की पूरी लिस्ट

संक्षेप:

प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के समायोजन में हुई भारी अनियमितताओं का शासन और डीएम विशाख जी ने संज्ञान लिया है। डीएम ने मामले की जांच के लिये सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनायी है।

Jan 09, 2026 10:17 am ISTPawan Kumar Sharma लखनऊ
share Share
Follow Us on

प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के समायोजन में हुई भारी अनियमितताओं का शासन और डीएम विशाख जी ने संज्ञान लिया है। डीएम ने मामले की जांच के लिये सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनायी है। यह कमेटी डीएम की संस्तुति के बाद दो से तीन दिन के भीतर शिक्षकों के समायोजन की संशोधित सूची बीएसए को जारी करेगी। डीएम ने बीएसए से समायोजन किए गए सभी शिक्षकों की सूची तलब की है। साथ ही शिक्षकों की ओर से दिए गए आपत्ति प्रत्यावेदन लेकर कमेटी इनकी जांच करेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हिन्दी अखबार हिन्दुस्तान ने शिक्षकों के समायोजन में हुई गड़बड़ियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। गुरुवार के अंक में ‘कैंसर, लकवा रोगी व दिव्यांग शिक्षिकाओं का समायोजन’ व बुधवार के अंक में ‘महिला शिक्षकों का समायोजन 40 किमी दूर, नाराज शिक्षक कोर्ट जाएंगे’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की। बीएसए ने यू-डायस पोर्टल की मदद से मंगलवार को नगर व ग्रामीण क्षेत्र के बंद व एकल प्राइमरी स्कूलों में करीब 170 शिक्षकों का समायोजन किया था। बीएसए विपिन कुमार को कॉल की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठा।

ये भी पढ़ें:टीचरों के समायोजन में गजब का खेल, नियम न कानून और शिक्षकों का कर दिया तबदला

शिक्षिकाओं ने समायोजन में लगाए गड़बड़ी के आरोप

50 से अधिक प्रधानाध्यापकों और शिक्षक व शिक्षिकाओं ने बीएसए कार्यालय में दिये आपत्ति के प्रत्यावेदन में समायोजन में भारी अनियमितताओं और खामियों का आरोप लगाया है। समायोजन में नियम एवं मानकों की अनदेखी हुई है। अधिकारियों ने एक ओर शिक्षिकाओं का 40 किलोमीटर दूर के स्कूल में समायोजन कर दिया। शिक्षकों के ब्लॉक व जोन बदल दिये। जबकि उसी ब्लॉक व जोन में शिक्षकों के पद खाली थे।

वहीं, दूसरी ओर कैंसर, दिल व लकवा रोग से पीड़ित और दो अन्य दिव्यांग शिक्षिकाओं का दूसरे ब्लॉक व जोन के स्कूलों में समायोजन कर दिया है। इनके घर से नए स्कूल की दूरी 25 से 40 किलोमीटर हो गई। ऐसे में इन्हें नए स्कूलों तक जाने की कई मुश्किलें एवं चुनौतियां होंगी। इन शिक्षिकाओं ने बीएसए समेत डीएम व सीडीओ को भेजे शिकायत पत्र में समायोजन निरस्त कर पुराने स्कूल में तैनाती दिये जाने का आग्रह किया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Uttar Pradesh Up Latest News Lucknow अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |