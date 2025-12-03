उपेक्षा से कुंठा का शिकार हो जाते हैं दिव्यांगजन; वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर बोले सीएम योगी
विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। योगी ने कहा कि दिव्यांगजन संकल्प और आत्मबल से हर चुनौती को जीतने की क्षमता रखते हैं।
विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। सुबह साढ़े 10 बजे पहुंचे सीएम योगी ने दिव्यांगजनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह में 500 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन सहित विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए गए।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दिव्यांगजन की संकल्प शक्ति और आत्मबल को पूरा विश्व स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को सामर्थ्य का आधार नहीं माना। संत सूरदास और दुनिया के कई उदाहरण दिखाते हैं कि थोड़ी सी सहायता मिलने पर दिव्यांगजन असाधारण कार्य कर सकते हैं। कई बार परिवार अनजाने में दिव्यांग बच्चों की उपेक्षा कर देते हैं, जिससे वे कुंठा का शिकार हो जाते हैं। अगर उन्हें थोड़ा भी सबल मिल जाए तो वे जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यूपी में खेल विभाग के सचिव पैरालंपिक में पदक जीत चुके हैं और चित्रकूट में मंडलायुक्त दृष्टिबाधित होने के बावजूद आईएएस अधिकारी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज की सोच बदलने का काम किया। पहले विकलांग शब्द एक नकारात्मक छवि बनाता था, पर अब दिव्यांग कहकर सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया गया है।
पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 रुपये
योगी ने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश में 8 लाख दिव्यांगजन ही पेंशन पाते थे और राशि मात्र 300 रुपये थी। आज यूपी में 11 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है और यह राशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है। सीएम योगी ने बताया कि पहले व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल व अन्य उपकरण प्राप्त करना बेहद कठिन था। 2014 के बाद अलिम्को कानपुर और जीडीआरसी को मजबूत करके उपकरण वितरण की प्रक्रिया तेज हुई। सरकार ने अब प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जीडीआरसी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, ताकि दिव्यांगजनों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें।