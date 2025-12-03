उपेक्षा से कुंठा का शिकार हो जाते हैं दिव्यांगजन; वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर बोले सीएम योगी

संक्षेप: विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। योगी ने कहा कि दिव्यांगजन संकल्प और आत्मबल से हर चुनौती को जीतने की क्षमता रखते हैं।

विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। सुबह साढ़े 10 बजे पहुंचे सीएम योगी ने दिव्यांगजनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह में 500 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन सहित विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दिव्यांगजन की संकल्प शक्ति और आत्मबल को पूरा विश्व स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को सामर्थ्य का आधार नहीं माना। संत सूरदास और दुनिया के कई उदाहरण दिखाते हैं कि थोड़ी सी सहायता मिलने पर दिव्यांगजन असाधारण कार्य कर सकते हैं। कई बार परिवार अनजाने में दिव्यांग बच्चों की उपेक्षा कर देते हैं, जिससे वे कुंठा का शिकार हो जाते हैं। अगर उन्हें थोड़ा भी सबल मिल जाए तो वे जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यूपी में खेल विभाग के सचिव पैरालंपिक में पदक जीत चुके हैं और चित्रकूट में मंडलायुक्त दृष्टिबाधित होने के बावजूद आईएएस अधिकारी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज की सोच बदलने का काम किया। पहले विकलांग शब्द एक नकारात्मक छवि बनाता था, पर अब दिव्यांग कहकर सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया गया है।