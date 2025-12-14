Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsdisabled man was washing clothes and bull attacked and killed him
चबूतरे पर बैठकर कपड़े धुल रहा था दिव्यांग, अचानक 'यमराज' बनकर आया सांड़ और...

चबूतरे पर बैठकर कपड़े धुल रहा था दिव्यांग, अचानक 'यमराज' बनकर आया सांड़ और...

संक्षेप:

कुशीनगर में रविवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां घर के बाहर कपड़े धो रहे दिव्यांग पर अचानक एक सांड़ ने हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Dec 14, 2025 07:16 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कुशीनगर
share

यूपी के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां अपने दरवाजे पर कपड़े धुल रहे एक दिव्यांग पर अचानक एक सांड़ ने हमला कर दिया। सांड़ ने उन्हें पटक-पटक कर गंभीर रूप से घायल किया, लेकिन मौके पर पहुंचे लोग उसे भगाने में सफल रहे। लेकिन गंभीर हालत में दिव्यांग को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये मामला पडरौना शहर के कन्नौजिया वार्ड पूर्वी का है। 46 वर्षीय दिव्यांग सालिक चौधरी कपड़े धोने का काम करते थे। रविवार सुबह वह अपने दरवाजे के सामने बने चबूतरे पर कपड़े धो रहे थे। इसी दौरान एक सांड़ ने उन पर अचानक हमला कर दिया। सांड़ ने उन्हें पटकना शुरू कर दिया और कई बार पटकने के बाद सालिक ने चीखें मारनी शुरू की। मोहल्ले के लोगों ने तुरंत सांड़ को भगाया और गंभीर रूप से घायल सालिक को जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, नगरपालिका की टीम ने सांड़ को पकड़ लिया।

read moreये भी पढ़ें:
सौतन बनी छोटी बहन, जीजा संग मंदिर में रचाई शादी, आहत होकर दीदी ने की खुदकुशी

सांड के हमले में छह घायल, पालिका-पुलिस ने रेस्क्यू कर पकड़ा

उधर, अमरोहा में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे मोहल्ला चंदा वाली मड़ैया में हिंसक सांड ने महीनेभर में छह लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। शिकायत के बाद शनिवार को नगर पालिका व पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर सांड को पकड़कर लोगों को राहत दिलाई।

जिले के ग्रामीण, कस्बाई इलाकों समेत शहरी आबादी में भी छुट्टा पशुओं को आतंक लगातार बढ़ रहा है। पशु आम रास्तों से लेकर आबादी के बीच लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर भी इनका आतंक कम नहीं है। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे मोहल्ला चंदा वाली मड़ैया में हिंसक सांड महीनेभर में छह लोगों पर हमला कर घायल कर चुका है। गरीब तबके के इनमें कई लोगों का सरकारी-निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हिंसक सांड को पकड़वाने की लोग लगातार मांग कर रहे थे। शिकायत के बाद जिम्मेदार हरकत में आ गए। शनिवार को नगर पालिका व पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू कर सांड को पकड़कर लोगों को राहत दिलाई। सभासद यशपाल ने बताया कि हिंसक सांड से लोग सहमे हुए थे। लोगों की मांग पर सांड को पकड़वाया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |