चबूतरे पर बैठकर कपड़े धुल रहा था दिव्यांग, अचानक 'यमराज' बनकर आया सांड़ और...

संक्षेप: कुशीनगर में रविवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां घर के बाहर कपड़े धो रहे दिव्यांग पर अचानक एक सांड़ ने हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यूपी के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां अपने दरवाजे पर कपड़े धुल रहे एक दिव्यांग पर अचानक एक सांड़ ने हमला कर दिया। सांड़ ने उन्हें पटक-पटक कर गंभीर रूप से घायल किया, लेकिन मौके पर पहुंचे लोग उसे भगाने में सफल रहे। लेकिन गंभीर हालत में दिव्यांग को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये मामला पडरौना शहर के कन्नौजिया वार्ड पूर्वी का है। 46 वर्षीय दिव्यांग सालिक चौधरी कपड़े धोने का काम करते थे। रविवार सुबह वह अपने दरवाजे के सामने बने चबूतरे पर कपड़े धो रहे थे। इसी दौरान एक सांड़ ने उन पर अचानक हमला कर दिया। सांड़ ने उन्हें पटकना शुरू कर दिया और कई बार पटकने के बाद सालिक ने चीखें मारनी शुरू की। मोहल्ले के लोगों ने तुरंत सांड़ को भगाया और गंभीर रूप से घायल सालिक को जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, नगरपालिका की टीम ने सांड़ को पकड़ लिया।

सांड के हमले में छह घायल, पालिका-पुलिस ने रेस्क्यू कर पकड़ा उधर, अमरोहा में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे मोहल्ला चंदा वाली मड़ैया में हिंसक सांड ने महीनेभर में छह लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। शिकायत के बाद शनिवार को नगर पालिका व पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर सांड को पकड़कर लोगों को राहत दिलाई।