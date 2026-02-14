यूपी में डिप्टी कमिश्नर के दिव्यांग भाई की चाकू मारकर हत्या, घर में घुसकर हमलावरों ने उतारा मौत के घाट

मथुरा में तैनात डिप्टी कमिश्नर रामेंद्र के दिव्यांग छोटे भाई की हरदोई में शनिवार सुबह घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चाकू से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया।

मथुरा में तैनात डिप्टी कमिश्नर रामेंद्र के दिव्यांग छोटे भाई की हरदोई में शनिवार सुबह घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चाकू से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया। मां की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की वजह गैस एजेंसी को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश मानी जा रही है।

मुड़रामऊ निवासी 35 वर्षीय विजय कुमार पैर से दिव्यांग थे। वह गांव में अपनी मां गोमती के साथ रहते थे। विजय के बड़े भाई रामेंद्र मथुरा में डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज के पद पर तैनात हैं। गोमती ने थाने में तहरीर देकर बताया कि चार-पांच दिनों से विजय का व्यवहार सही नहीं था। शनिवार सुबह वह अपने भतीजे हीरालाल को बुलाने गई थी। इसी बीच गांव के ही महावीर और समरपाल घर में घुस आए और विजय पर चाकू से हमला बोल दिया। उनके पेट पर कई वार किए गए। उसे आता देख हमलाकर भाग निकले। घायल विजय को पीएचसी पाली ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज सुबह करीब 9:50 बजे जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह, सीओ शाहाबाद आलोक नारायण राज और थानेदार मौका-ए-वारदात पर पहुंचे। एएसपी ने बताया कि मां की तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। समरपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। प्रारंभिक जांच में गैस एजेंसी का विवाद सामने आया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है।

बलिया में चाकू मारकर पिता की हत्या वहीं दूसरी ओर बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में शुक्रवार की रात एक युवक ने चाकू मारकर अपने पिता की हत्या कर दी। बीच-बचाव करने पर उसने दो भाईयों को घायल कर दिया। पुलिस ने मां की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी पुत्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोकटी थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी 48 वर्षीय लालजी यादव की पत्नी और बहू पुष्पा के बीच विवाद हो रहा था। इसको लेकर सूरत में नौकरी करने वाले बड़े बेटे मुकेश को फोन कर बुलाया था। रात करीब 10 बजे घर में विवाद को लेकर परिजनों में बातचीत हो रही थी।