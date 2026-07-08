Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकारी आवास में डर्टी पिक्चर, महिला को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिला की गंदी हरकतें; SSO समेत कई पर केस

By Ajay Singh
संवाददाता, देवरिया
Follow us on Google News
share

महिला को उस सरकारी आवास में उसकी सहेली ले गई थी। महिला का कहना है कि उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर धोखे से शराब पिला दी गई। इसके बाद उसके साथ अश्लील हरकतें की जाने लगीं। महिला का कहना है कि उसके साथ गंदी हरकतें करने वालों में बिजली विभाग के दो अधिकारी और कुछ अन्य लोग थे। 

सरकारी आवास में डर्टी पिक्चर, महिला को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिला की गंदी हरकतें; SSO समेत कई पर केस

Dirty picture in government residence: उत्तर प्रदेश के देवरिया में बिजली विभाग के एक सरकारी आवास में डर्टी पिक्चर देखने को मिली है। यहां एक महिला को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर अश्लील हरकतें की गईं। महिला अपनी एक सहेली के साथ वहां आई थी। सरकारी आवास में बिजली विभाग के दो अधिकारी और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। नशा होने के बाद उन लोगों ने महिला के साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर दीं। महिला का कहना है कि उसने विरोध किया तो उसके साथ हाथापाई तक की गई। वह किसी तरह वहां से बचकर भागी। सड़क पर आकर महिला ने डॉयल-112 पर फोन कर यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की और इसके बाद महिला को घर भेज दिया।

महिला की शिकायत पर अब देवरिया सदर कोतवादी पुलिस ने बिजली विभाग के एसएसओ समेत कई के खिलाफ छेड़खानी और कुछ अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें:सौतेली बेटी से रेप आरोपी की थाने में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल के रास्ते में मौत

क्या है आरोप

देवरिया शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि तीन जुलाई की रात उसकी एक सहेली उसे लेकर पुलिस लाइन के पास स्थित बिजली विभाग के सरकारी आवास पर पहुंची थी। वहां उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया गया, जिसमें शराब भी मिला दिया गया था। नशा होने के बाद वहां मौजूद बिजली विभाग के दो अधिकारी और कई अन्य उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। उसने विरोध किया तो उसके साथ हाथापाई तक की गई। इसके बाद किसी तरह वह उनके चंगुल से बाहर निकली। सड़क पर आकर उसने तत्काल यूपी 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मौके पर जांच की। इसके बाद महिला को उसके घर भेज दिया।

ये भी पढ़ें:पति का कत्ल कर 46 दिन उसकी लाश पर नहाती रही पत्नी; रूबी के सीने में कई राज दफन
ये भी पढ़ें:इन्फ्लुएंसर 19 साल की लड़की के कत्ल में गिरफ्तार, शादी से इनकार पर ली जान
ये भी पढ़ें:फादर्स डे से पहले वारदात, बहू ने हाथ तोड़े, बेटे ने फरसे से किया पिता का कत्ल

इसके बाद महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। इसी दौरान किसी ने इसकी जानकारी एएसपी आनंद कुमार पांडेय को दे दी। उनके संज्ञान में मामला आने के बाद मंगलवार को कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई और बिजली विभाग के कई कर्मचारियों समेत अन्य लोगों से कोतवाली में बुलाकर पूछताछ की। साथ ही महिला की सहेली से भी पुलिस ने घंटों पूछताछ की। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एसएसओ, महिला को उस सरकारी आवास तक ले जाने वाली उसकी सहेली, सहेली के पिता और बिजली विभाग के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ छेड़खानी करने, धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।