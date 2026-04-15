पूर्वांचल से जेवर एयरपोर्ट की होगी सीधी कनेक्टिविटी, इन स्टेशनों के बीच रेल लाइन बिछाने की तैयारी

अभी प्रयागराज या पूर्वांचल के शहरों से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को पहले गाजियाबाद या आनंद विहार टर्मिनल उतरना पड़ता है। जेवर एयरपोर्ट से उतरने के बाद भी ट्रेन पकड़ने के लिए इन स्टेशनों तक जाना ही एकमात्र विकल्प है।

UP News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) तक पहुंचने के लिए पूर्वांचल के यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उत्तर मध्य रेलवे ने जेवर एयरपोर्ट तक ट्रेन सुविधा के लिए नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। प्रस्तावित 84 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन पलवल और चोला रेलवे स्टेशन के बीच बनाई जाएगी, जिससे प्रयागराज समेत पूर्वांचल के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। यात्रियों को इससे बड़ी सुविधा मिल जाएगी।

अभी प्रयागराज या पूर्वांचल के शहरों से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को पहले गाजियाबाद या आनंद विहार टर्मिनल उतरना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। जेवर एयरपोर्ट से उतरने के बाद भी ट्रेन पकड़ने के लिए इन स्टेशनों तक जाना ही एकमात्र विकल्प है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रस्तावित यह नई लाइन सीधे जेवर एयरपोर्ट को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।

सर्वे पूरा, डीपीआर अंतिम चरण में रेलवे सूत्रों के मुताबिक परियोजना का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है। करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस लाइन के लिए जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों से जेवर एयरपोर्ट तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो सकेगी।