Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDirect arrest warrant for recovery maintenance arrears illegal High Court quashes Family Court warrant
भरण पोषण बकाया की वसूली के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट अवैध, HC ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का वारंट

भरण पोषण बकाया की वसूली के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट अवैध, HC ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का वारंट

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भरण पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करना न केवल कानून के विशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का भी उल्लंघन है।

Jan 31, 2026 09:34 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
share Share
Follow Us on

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भरण पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करना न केवल कानून के विशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का भी उल्लंघन है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने अलीगढ़ के मोहम्मद शहजाद की याचिका पर दिया है। साथ ही यह टिप्पणी के साथ गुजारा भत्ता मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया। अलीगढ़ की फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता बकाया मामले में याची के खिलाफ वसूली और गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद कहा कि फैमिली कोर्ट अक्सर भरण पोषण के मामलों में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर सीधे गैर जमानती वारंट या गिरफ्तारी वारंट जारी कर रही हैं, जिसे तत्काल रोकने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है, उसे किसी अपराधी की तरह नहीं माना जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया कि किसी भी स्वतंत्र नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए और अदालतों को अपने उत्साह में किसी व्यक्ति की गरिमा व स्वतंत्रता को तब तक नहीं कुचलना चाहिए, जब तक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक है और इसे केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही सीमित किया जा सकता है, न कि अदालतों द्वारा कानून की गलत समझ के आधार पर।

ये भी पढ़ें:अयोध्या गैंगरेप केस: सपा नेता को बरी करने के फैसले को चुनौती देगी यूपी सरकार

धारा 421 में गिरफ्तारी का कोई स्थान नहीं

कानूनी प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125(3) भरण पोषण के आदेशों को लागू करने की एक विस्तृत विधि प्रदान करती है। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट को सबसे पहले बकाया राशि वसूलने के लिए उसी तरह का वारंट जारी करना चाहिए, जैसा जुर्माना वसूलने के लिए धारा 421 के तहत किया जाता है। धारा 421 के तहत केवल चल या अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से वसूली का प्रावधान है, जिसमें गिरफ्तारी का कोई स्थान नहीं है। गिरफ्तारी या कारावास की सजा केवल तभी दी जा सकती है, जब वारंट निष्पादित होने के बाद भी राशि का कोई हिस्सा बकाया रह जाए। इस प्रकार वसूली वारंट और गिरफ्तारी वारंट का एकसाथ जारी किया जाना कानून की दृष्टि में पूरी तरह अवैध है।

ये भी पढ़ें:प्रमोशनके लिए पैर में गोली मार रहे; हाईकोर्ट में पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा का एनकाउंटर

सितंबर 2025 में अलीगढ़ फैमिली कोर्ट ने दिया था आदेश

फैमिली कोर्ट की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट1984 की धारा 18(2) भी यही कहती है कि भरण पोषण के आदेशों का निष्पादन उसी प्रक्रिया से होना चाहिए जो सीआरपीसी में निर्धारित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश फैमिली कोर्ट रूल्स 2006 के नियम 36 के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वेतन की कुर्की का अतिरिक्त विकल्प भी है, जो सीपीसी के प्रावधानों के तहत आता है। कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा निर्देशों का संदर्भ देते हुए कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था, न कि मौजूदा वैधानिक अधिकारों को कम करना। उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ फैमिली कोर्ट के 25 सितंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले व्यक्ति को नोटिस जारी कर भुगतान न करने का पर्याप्त कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही क्रमिक रूप से वसूली की कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Allahabad High Court Prayagraj News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |