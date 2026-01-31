भरण पोषण बकाया की वसूली के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट अवैध, HC ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का वारंट

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भरण पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करना न केवल कानून के विशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का भी उल्लंघन है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भरण पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करना न केवल कानून के विशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का भी उल्लंघन है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने अलीगढ़ के मोहम्मद शहजाद की याचिका पर दिया है। साथ ही यह टिप्पणी के साथ गुजारा भत्ता मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया। अलीगढ़ की फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता बकाया मामले में याची के खिलाफ वसूली और गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद कहा कि फैमिली कोर्ट अक्सर भरण पोषण के मामलों में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर सीधे गैर जमानती वारंट या गिरफ्तारी वारंट जारी कर रही हैं, जिसे तत्काल रोकने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है, उसे किसी अपराधी की तरह नहीं माना जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया कि किसी भी स्वतंत्र नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए और अदालतों को अपने उत्साह में किसी व्यक्ति की गरिमा व स्वतंत्रता को तब तक नहीं कुचलना चाहिए, जब तक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक है और इसे केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही सीमित किया जा सकता है, न कि अदालतों द्वारा कानून की गलत समझ के आधार पर।

धारा 421 में गिरफ्तारी का कोई स्थान नहीं कानूनी प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125(3) भरण पोषण के आदेशों को लागू करने की एक विस्तृत विधि प्रदान करती है। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट को सबसे पहले बकाया राशि वसूलने के लिए उसी तरह का वारंट जारी करना चाहिए, जैसा जुर्माना वसूलने के लिए धारा 421 के तहत किया जाता है। धारा 421 के तहत केवल चल या अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से वसूली का प्रावधान है, जिसमें गिरफ्तारी का कोई स्थान नहीं है। गिरफ्तारी या कारावास की सजा केवल तभी दी जा सकती है, जब वारंट निष्पादित होने के बाद भी राशि का कोई हिस्सा बकाया रह जाए। इस प्रकार वसूली वारंट और गिरफ्तारी वारंट का एकसाथ जारी किया जाना कानून की दृष्टि में पूरी तरह अवैध है।