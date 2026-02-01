यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, एरियर के लिए अब नहीं काटने होंगे चक्कर, शासन ने बदली व्यवस्था

संक्षेप: एडेड स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें एरियर भुगतान के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डीआईओएस अपने स्तर से दो लाख तक का भुगतान कर सकेंगे।

अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें एरियर भुगतान के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अपने स्तर से दो लाख तक का भुगतान कर सकेंगे। वहीं, संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) चार लाख व अपर शिक्षा निदेशक (एडी) आठ लाख रुपये तक एरियर का भुगतान अपने स्तर से कर सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आठ लाख या उससे अधिक के एरियर का भुगतान कर सकेंगे। अब सिर्फ उन्हें भुगतान के संबंध में जानकारी से शासन को अवगत कराना होगा। अभी तक धनराशि के अनुमोदन और फाइलें गुम होने के कारण शिक्षकों व कर्मियों को बेवजह दौड़ाया जाता था। अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, चयन वेतनमान, एससीपी व उपार्जित अवकाश के नकदीकरण समेत अन्य का एरियर पाने के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस फैसले से 61 हजार शिक्षक व 10800 शिक्षणेत्तर कर्मियों को इससे राहत मिलेगी। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डा. आरपी मिश्रा और माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी का कहना है कि इससे शिक्षकों व कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।