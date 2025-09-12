dinesh pratap singh post on viral photo of his son and rahul gandhi राहुल गांधी के साथ बेटे की वायरल तस्वीर पर भड़के योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, क्या जवाब दिया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsdinesh pratap singh post on viral photo of his son and rahul gandhi

दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने कयासों को गलत और निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस के भाड़े के वर्करों की ओर से ऐसी तस्वीर वायरल कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का राहुल गांधी से हाथ मिलाना अनायास था और पूरी संभावना है कि राहुल तो उनके बेटे को जानते तक न हों।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 12 Sep 2025 01:29 PM
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष सिंह बुधवार को रायबरेली जिले की दिशा मीटिंग में मौजूद थे। इस दौरान उनकी सांसद राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और दोनों की हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे लेकर कुछ कयासों का भी दौर शुरू हुआ था, जिस पर खुद दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने ऐसे कयासों को गलत और निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस के भाड़े के सोशल मीडिया वर्करों की ओर से ऐसी तस्वीर वायरल कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का राहुल गांधी से हाथ मिलाना अनायास था और पूरी संभावना है कि राहुल तो उनके बेटे को जानते तक न हों।

उन्होंने लिखा, 'जिले में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर होने वाली इस मीटिंग में सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम लोग मौजूद रहते हैं। गुरुवार को हुई रायबरेली दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी ने विधायकों और ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की थी, जो वहां उपस्थित थे। इनमें से सिर्फ मेरे बेटे जो ब्लाक प्रमुख के रूप में बैठक में शामिल था के हाथ मिलाने वाली फोटो कांग्रेस के भाड़े के मीडिया वर्करों ने खूब वायरल की है। ऐसा करके हमें ट्रोल कराने का प्रयास किया, जबकि राहुल गांधी ने सबसे हाथ मिलाया था।'

'फोटो इसलिए वायरल कराई जा रही ताकि लीडरशिप मुझसे नाराज हो जाए'

इसके आगे वह लिखते हैं कि राहुल गांधी की यह निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल थी। वैसे संभव है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी पहचानते न हों। किंतु मेरे कुछ आलोचक मेरे बेटे से हाथ मिलाने वाली फोटो को इसलिए वायरल कर रहे हैं ताकि जनता नाराज हो जाए। पार्टी नेतृत्व और सरकार नाराज हो जाए। किराये के कांग्रेसी भाइयो और अपने आलोचको से मैं कहना चाहता हूं। तुम्हारे ऊपर या तो कांग्रेस की मजदूरी हावी है या पाश्चात्य संस्कृति। हमें दुख हुआ जब मेरे बेटे की ओर राहुल गांधी हाथ मिलाने गए तो मेरे बेटे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था बल्कि उनके पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था। इससे भाजपा और रायबरेली के भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग नाराज नहीं बल्कि खुश होते।

कहा- मेरे बेटे को तो पैर छू लेने चाहिए थे क्योंकि यही भारतीय कल्चर है

भाजपा के कैंडिडेट रहे दिनेश प्रताप सिंह लिखते हैं, 'हमारे संस्कार यह हैं कि यदि मेरे बेटे के पिता की उम्र के राहुल गांधी हैं तो उनका सम्मान उसी स्तर का होना चाहिए। अब राहुल गांधी और कांग्रेसियों की परवरिश और खून का अंतर है जो आदरणीय मोदी जी की मां और अपनी मां में अंतर समझते है,यह उनका काम है, वो जानें। वैसे राहुल गांधी जी ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, जबकि उनके आने पर मैं खड़ा हुआ और अभिवादन भी किया। लेकिन मुझे खुशी है कि दिनेश सिंह कांग्रेस और राहुल गांधी की छाती पर चढ़कर अपनी पार्टी और अपनी सरकारों का झंडा हमेशा ऊंचा रखते हैं। मेरे रहते मेरे मतदाताओं , शुभचिंतकों का झंडा कभी झुकने नहीं पाता, मै चुनाव हार गया हू, लेकिन हौसला नहीं।'

Uttar Pradesh Uttar Pradesh News Rahul Gandhi अन्य..
