राहुल गांधी के साथ बेटे की वायरल तस्वीर पर भड़के योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, क्या जवाब दिया

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष सिंह बुधवार को रायबरेली जिले की दिशा मीटिंग में मौजूद थे। इस दौरान उनकी सांसद राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और दोनों की हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे लेकर कुछ कयासों का भी दौर शुरू हुआ था, जिस पर खुद दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने ऐसे कयासों को गलत और निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस के भाड़े के सोशल मीडिया वर्करों की ओर से ऐसी तस्वीर वायरल कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का राहुल गांधी से हाथ मिलाना अनायास था और पूरी संभावना है कि राहुल तो उनके बेटे को जानते तक न हों।

उन्होंने लिखा, 'जिले में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर होने वाली इस मीटिंग में सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम लोग मौजूद रहते हैं। गुरुवार को हुई रायबरेली दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी ने विधायकों और ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की थी, जो वहां उपस्थित थे। इनमें से सिर्फ मेरे बेटे जो ब्लाक प्रमुख के रूप में बैठक में शामिल था के हाथ मिलाने वाली फोटो कांग्रेस के भाड़े के मीडिया वर्करों ने खूब वायरल की है। ऐसा करके हमें ट्रोल कराने का प्रयास किया, जबकि राहुल गांधी ने सबसे हाथ मिलाया था।'

'फोटो इसलिए वायरल कराई जा रही ताकि लीडरशिप मुझसे नाराज हो जाए' इसके आगे वह लिखते हैं कि राहुल गांधी की यह निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल थी। वैसे संभव है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी पहचानते न हों। किंतु मेरे कुछ आलोचक मेरे बेटे से हाथ मिलाने वाली फोटो को इसलिए वायरल कर रहे हैं ताकि जनता नाराज हो जाए। पार्टी नेतृत्व और सरकार नाराज हो जाए। किराये के कांग्रेसी भाइयो और अपने आलोचको से मैं कहना चाहता हूं। तुम्हारे ऊपर या तो कांग्रेस की मजदूरी हावी है या पाश्चात्य संस्कृति। हमें दुख हुआ जब मेरे बेटे की ओर राहुल गांधी हाथ मिलाने गए तो मेरे बेटे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था बल्कि उनके पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था। इससे भाजपा और रायबरेली के भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग नाराज नहीं बल्कि खुश होते।