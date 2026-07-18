भाजपा देश के लिए कफन लेकर आई है; जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने पर भड़कीं डिंपल यादव
दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लेने के बाद उन्हें अस्पताल ले गई। इसे लेकर डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र को कुचलना है। भाजपा देश के लिए कफन लेकर आई है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कोपुलिस ने शनिवार को हिरासत में लेने के बाद उन्हें अस्पताल ले गई। इसे लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सोनम को हटाना लोकतंत्र को कुचलना है। भाजपा देश के लिए कफन लेकर आई है।
डिंपल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'सोनम वांगचुक जी को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। भाजपा सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं, यह तानाशाही है।' अपने दूसरे पोस्ट में डिंपल ने लिखा, 'बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफ़न लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाज़ों को दबाया जाता है, तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। वांगचुक जैसे लोगों की आवाज़ दबाना, देश की आत्मा को दबाना है।'
अंग्रेजों की दर्ज पर चल रहे भाजपा: सपा
समाजवादी पार्टी ने इसे काला दिन बताया। एक्स पर सपा ने लिखा, ‘लोकतंत्र की हत्या का इतिहास रच रही भाजपा, आज फिर एक काला दिन ! दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को जबरन हटाये जाना बेहद शर्मनाक है। भाजपा सरकार ने भारत को एक तानाशाह देश बनाकर रख दिया है, अंग्रेजों की तर्ज पर चल रहे भाजपाई। जनता सब देख रही है, वोट से ही इन पापियों का फैसला होगा।’
हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम को अस्पताल ले जाया गया: पुलिस
बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटा दिया। खास बात है कि कल अनुराग कुमार दिल्ली के नए कमिश्नर बने। उधर, पुलिस ने अपनी सफाई में सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का पालन करते हुए सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल को जल्द से जल्द खाली कर दें।
भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। उन्होंने एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, 'मैं अभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूं। सभी से अनुरोध है कि वे पीछे न हटें। यह आंदोलन अभी और बड़ा होने वाला है। उन्होंने वांगचुक सर को हटाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे जंतर मंतर आएं। हमारा आंदोलन यहीं से आगे बढ़ेगा।'
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें